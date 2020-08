FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Montag 8 Ticks höher bei 175,76 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,82, das -tief bei 175,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.996 Kontrakte.

Zunächst könnte sich die jüngste Seitwärtsbewegung fortsetzen. Am Nachmittag wird der Empire-State-Index in den USA veröffentlicht. Ansonsten ist der Terminkalender weitgehend leer. Erholungswellen träfen bei 175,95 und an der 21-Tagelinie bei 176,79 auf Hürden, heißt es bei der Helaba. Unterstützt sei der Bund-Future bei 174,65 Prozent.

August 17, 2020

