Nach einer insgesamt starken Vorwoche ist der deutsche Leitindex am Montag etwas höher in den Handel gestartet.Der DAX notiert zu Beginn der Woche 0,18 Prozent im Plus bei 12.924,88 Zählern.Von Seiten der Konjunktur gibt es zu Wochenbeginn keine Impulse und die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende. Zuletzt hatte der DAX mit 12.901 Zählern geschlossen. Seit Jahresbeginn ...

