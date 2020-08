Nachdem die Daimler-Aktie die für Charttechniker wichtige 200-Tage-Line überwunden hat, sprang das Papier auch über den 2018er Abwärtstrend.Der Trend für die Daimler-Aktie bleibt positiv. Nach Jahren, in denen die Stuttgarter mit den Konkurrenten BMW und Audi gerade mal so mitgehalten hätten, könnten sie nun ihre frühere "Pole Position" zurückgewinnen, schrieb Morgan Stanley-Analyst Harald Hendrikse in einer Studie. Verbesserungen in puncto Cashflow, Kostenkontrolle, Modellpalette und Strategie ...

