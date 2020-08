Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv Focus X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im Juli einen überzeugenden Wertzuwachs in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten habe im Juli ein freundliches Umfeld vorgeherrscht. Das Zinsniveau sei weiter zurückgegangen und Staatsanleihen hoher Bonität hätten Wertsteigerungen verbucht. Gleichzeitig habe sich die Zinsdifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität weiter reduziert, was zu Kursgewinnen bei Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen geführt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...