Japans Wirtschaft im zweiten Quartal tiefer in der Rezession

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger stark geschrumpft als die der USA und Europas, aber sie hat schlechter abgeschnitten als andere asiatischen Volkswirtschaften. Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von April bis Juni um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das ist der stärkste Rückgang seit der Verfügbarkeit solcher Daten 1980. Der Rückgang war größer als der bisherige Rekordwert von minus 4,8 Prozent aus dem ersten Quartal 2009 nach der globalen Finanzkrise. Auf annualisierter Basis schrumpfte Japans Wirtschaft im zweiten Quartal um 27,8 Prozent.

Gesundheitsminister Spahn warnt wegen Corona vor Feiern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland vor einem Zusammenhang mit Veranstaltungen gewarnt. Es gebe im ganzen Land "lokales Ausbruchsgeschehen, das meistens mit Feiern zusammenhängt", sagte Spahn im ZDF. Er wolle gemeinsam mit den Ländern beraten, was "die Grenze für die Größe von Veranstaltungen" sei.

Scholz stellt harte Bedingungen für eine Koalition mit Linkspartei

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht aus seiner Abneigung gegen die Linkspartei keinen Hehl, auch wenn die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans offensiv für ein rot-rot-grünes Bündnis nach der der nächsten Bundestagswahl werben. Angesprochen auf die tiefsitzende Abneigung potenzieller SPD-Wähler gegen eine Koalition mit den Linken sagte der Vizekanzler der Bild-Zeitung: "Ich mag sie auch nicht, ich bin nämlich in der SPD".

Scholz beziffert Kosten für längeres Kurzarbeitergeld mit 10 Milliarden Euro

Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagene Verdoppelung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate wird Mehrkosten in Milliardenhöhe verursachen. Der Vizekanzler sprach im Politik-Talk bei Bild Live von einer Größenordnung von rund 10 Milliarden Euro, "vielleicht ein bisschen darunter". Das Kurzarbeitergeld sei "insgesamt eine teure Veranstaltung", die man aber brauche, um gut durch die Krise zu kommen.

Frankreich meldet zweiten Tag in Folge über 3.000 Neuinfektionen

Frankreich hat am Sonntag den zweiten Tag in Folge mehr als 3.000 Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet. Wie die französischen Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden 3.015 neue Infektionen gemeldet, etwas weniger als die 3.310 Neuinfektionen am Samstag - die höchste Zahl an Ansteckungen seit Mai. Die Zahl der Intensivpatienten liege demnach unverändert bei 376.

Italien schließt Diskos und ordnet nächtliche Maskenpflicht auf Plätzen an

Angesichts einer leichten Zunahme der Corona-Infektionsfälle hat die italienische Regierung die Schließung von Diskotheken angekündigt. Zugleich verhängte sie eine nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnete ein Dekret, das am Montag in Kraft treten soll. Demnach muss an Orten, an denen sich "Gruppen bilden", von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr morgens, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bislang größte Kundgebung gegen belarussischen Präsidenten

Es war eine der größten Demonstrationen der Opposition in der Geschichte von Belarus: Zehntausende Menschen versammelten sich am Sonntag in Minsk zu einem "Marsch der Freiheit" und forderten den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko. Der Präsident versuchte bei einer Gegendemonstration, seine Anhänger zu mobilisieren. Zuvor hatte er in Moskau um Unterstützung ersucht.

Hunderte Menschen in Tschechien für belarussische Opposition auf der Straße

Hunderte Menschen haben am Sonntag in der tschechischen Hauptstadt Prag in Solidarität mit der Protestbewegung in Belarus demonstriert. Die Demonstranten, darunter auch viele Belarussen, riefen "Lang lebe Belarus" und hielten Schilder mit der Aufschrift "Stoppt die Gewalt" in die Höhe. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis rief die EU beim Kurzbotschaftendienst Twitter zum Handeln auf.

EU fordert Türkei zum Stopp der Gassuche im Mittelmeer auf

Die Europäische Union hat die türkische Regierung aufgefordert, die Suche nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer "unverzüglich" einzustellen. Ankaras Haltung untergrabe "Bemühungen um die Wiederaufnahme des Dialogs und der Verhandlungen", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Kurz zuvor hatte die türkische Marine angekündigt, die umstrittenen Bohrungen zur Erkundung von Gasvorkommen in der nächsten Woche vor der Südwestküste Zyperns fortsetzen zu wollen.

Israel hebt Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus 20 Staaten auf

Israel hat die wegen der Corona-Pandemie verhängte Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus 20 Staaten wieder aufgehoben. Darunter sind Deutschland, Großbritannien und Italien, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Regelung gilt für israelische Staatsbürger sowie für Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder einem Arbeitsvisum. Für normale Touristen bleiben die Grenzen vorerst zu.

Pelosi ruft Abgeordnete im Streit um US-Post aus der Sommerpause zurück

Im Streit um die US-Post wegen der Zustellung von Briefwahlunterlagen hat die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgerufen. Sie sollen in dieser Woche über ein Gesetz abstimmen, um "die Post zu retten", sagte Pelosi. Ex-Präsident Barack Obama warf seinem Nachfolger Donald Trump vor, die Post bewusst zu schwächen, um die Briefwahl zu erschweren und Wählerstimmen zu unterdrücken.

Neuseeland verschiebt Parlamentswahl wegen Corona-Pandemie um vier Wochen

Neuseeland hat die bislang für den 19. September geplanten Parlamentswahlen wegen der Rückkehr des Coronavirus um vier Wochen auf den 17. Oktober verschoben. "Diese Entscheidung gibt allen Parteien in den kommenden neun Wochen Zeit für ihren Wahlkampf und der Wahlkommission genug Zeit, um sicherzustellen, dass die Wahl stattfinden kann", teilte Premierministerin Jacinda Ardern mit.

