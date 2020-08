Stuttgart (ots) - "Marktcheck checkt ... Rothaus und Stihl" am Dienstag, 18. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf YoutubeDas Reinheitsgebot hat das deutsche Bier in der ganzen Welt berühmt gemacht. EineKultmarke wird seit mehr als 200 Jahren im Südwesten produziert: Rothaus.Schmeckt das Bier aus Grafenhausen genauso gut wie die Topseller? Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Marktcheck checkt ... Rothaus und Stihl" prüft außerdem, wie transparent und nachhaltig die traditionelle Brauerei produziert. Am Dienstag, 18. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online bei SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Staatsbrauerei Rothaus aus GrafenhausenViele kennen das berühmte Schwarzwaldmädchen auf dem Etikett des Tannenzäpfle. Was kaum jemand weiß: Rothaus ist eine Staatsbrauerei. Wer also ein Bier der Traditionsfirma trinkt, unterstützt damit den baden-württembergischen Staatshaushalt. "Marktcheck" checkt mit zwei Bier-Sommeliers und dem American Football-Team "Ludwigsburger Bulldogs", ob das Tannenzäpfle geschmacklich überzeugen kann. Im Labor werden Biere von Rothaus und anderen Marken getestet. Finden sich Schadstoffe in den Getränken?Motorsägen Hersteller Stihl aus Waiblingen NeustadtDas schwäbische Familienunternehmen Stihl ist Weltmarktführer als Hersteller von Motorsägen. Die Feuerwehr Furtwangen und ein Prüfinstitut testen Qualität und Leistungsfähigkeit von Akku-Kettensägen für Einsteiger*innen unterschiedlicher Anbieter - kann die Konkurrenz von Stihl qualitativ mithalten? Auch Mähroboter verschiedener Firmen werden im Praxistest verglichen. Außerdem ist "Marktcheck checkt ... Rothaus und Stihl" bei einem Timbersports-Wettkampf und findet heraus, weshalb das schwäbische Traditionsunternehmen solche Wettbewerbe veranstaltet."Marktcheck checkt ..."Nivea, Weber Grill, Decathlon, Rothaus, Olymp, Griesson und Seeberger - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter ARDMediathek.de/SWR oder SWR.de/MarktcheckAußerdem auf Youtube unter Youtube.com/MarktcheckFotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-checkt-rothaus-stihlNewsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4680866