RWE-Discount-Calls mit hohen Seitwärtschancen

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) notiert nun wieder nahezu auf dem gleichen Niveau, das sie vor dem März-Absturz innehatte. Die in der vorigen Woche veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr 2020 verdeutlichen, dass der Energiekonzern die Corona-Krise bislang sehr gut überstanden hat und im genannten Zeitraum sogar Ergebniszuwächse verzeichnen konnte. Auch die Bestätigung des Ausblicks wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. Bis zum 14.8.20 legte die Aktie auf bis zu 34,54 Euro zu. Allerdings konnte das hohe Niveau nicht ganz gehalten werden.

Nach den von der Mehrheit der Experten positiv aufgenommenen Zahlen hoben die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel für die RWE-Aktie von 36 auf 40 Euro an und bekräftigten somit die Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. Für Anleger, die der in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufenen RWE-Aktie in den nächsten Monaten zumindest eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit diesen Optionsscheinen können Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem gleich bleibenden oder leicht nachgebenden Aktienkurs zu positiver Rendite gelangen.

Discount-Call mit Cap bei 33 Euro

Der kurz laufende HVB-Discount-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 31 Euro, Cap bei 33 Euro, BV 1, Bewertungstag 14.10.20, ISIN: DE000HR0VEX1, wurde beim Aktienkurs von 34,12 Euro mit 1,59 - 1,63 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 14.10.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (33 Cap - 31 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 2 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in zwei Monaten bei einem bis zu 3,28-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 22,70 Prozent (=132 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 32,63 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 1,63 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 31 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 33 Euro

Der länger laufende Morgan Stanley-Discount-Call mit Basispreis bei 31 Euro, Cap bei 33 Euro, BV 1, Bewertungstag 11.12.20, ISIN: DE000MC6QBR6, wurde beim vorliegenden Aktienkurs mit 1,35 - 1,44 Euro taxiert.

Somit eröffnet dieser Schein in vier Monaten die Chance auf einen Ertrag von 38,88 Prozent, wenn die RWE-Aktie am 11.12.20 auf oder oberhalb des Caps von 33 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de