Es ist ein schwerer Schlag für das Land, das so sehr vom Tourismus abhängt: Die Bundesregierung hat nach deutlich steigenden Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus fast ganz Spanien einschließlich der Balearen als Risikogebiet eingestuft. Lediglich die Kanarischen Inseln wurden nicht zum Risikogebiet erklärt. Trotz der Reisewarnung für Spanien und die Balearen-Inseln will die Lufthansa aber am Reiseplan in das Land festhalten. An der Börse hält man nicht an der Aktie fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...