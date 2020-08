Drt EUR/USD handelt bei 1,1850, was einem Tagesgewinn von 0,1% entspricht. Das Abwärtspotenzial ist gedämpft, da sich die Investoren auf die fiskalische Blockade in Washington konzentrierten, berichtet Terence Wu, Devisenstratege der OCBC Bank. Alles in allem zeichnet sich eine Bewegung in Richtung 1,19 ab. Wichtige Zitate "Der EUR/USD ist nach wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...