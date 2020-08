Unterföhring (ots) - 17. August 2020. Haken statt Rosen. Bei "Das große SAT.1 Promiboxen" zeigt der ewige Bachelor Paul Janke (Gewicht: 82 kg), was er wirklich drauf hat.Jankes Auserwählter ist kein geringerer als Filip Pavlovic (Gewicht: 83 kg). Der zehn Jahre jüngere Fitness-Coach trainierte schon mit MMA-Kämpfern und scheut keine Herausforderung."Wir kennen Paul als 'Rosenverteiler' - ich denke ein paar Veilchen würden ihm auch stehen. Ich bin ehrlich: Bisher gilt er als 'everybodys Darling'. Vielleicht wecke ich ja das Biest in ihm? Bis dahin steht die Rollenverteilung fest: Er ist der Schöne und ich das Biest", lacht Pavlovic siegessicher.Doch Janke lässt sich davon nicht beeindrucken: "Mein lieber Filip. Dass du immer große Töne spuckst und sehr aufbrausend bist, wissen wir. Du bist 'Fitness-Coach' und wirst bestimmt auch einige Erfahrungen auf der Straße haben", grinst der Blondschopf. "Wollen wir mal sehen, ob das 'Rummel-Boxen' dir weiterhilft. Ich habe mich noch nie im Leben geschlagen, aber das wird sich jetzt ändern. Eins steht fest - ich werde vielleicht das erste Mal im Leben 'Eine' bekommen, aber Dich haue ich um! Und Sieger bleibt Sieger!"Sixpack gegen Sixpack, stahlharter Bizeps gegen stahlharter Bizeps, Triumph-Traum gegen Traum-Triumph: Wer behält am 25. September die Oberhand? Paul Janke vs. Filip Pavlovic bei "Das große SAT.1 Promiboxen""Das große SAT.1 Promiboxen" am 18. September und 25. September um 20:15 Uhr live in SAT.1.So wird geboxtDie Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber. An jedem Abend finden vier Kämpfe statt.Let's get ready to rumbleRingsprecher Kai Pätzmann ruft die Kämpfer bei "Das große SAT.1 Promiboxen" in den Ring. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende. Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Kämpfe.Selbstverständlich werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt, sowohl im Zuschauerbereich, als auch bei den Sportlern und unmittelbar am Kampf beteiligten Personen. Gemäß BG ETEM wird auf die Einhaltung der "Schutzzeit mit Kontaktreduzierung" geachtet. Außerdem werden Corona-Tests durchgeführt.Diese Begegnungen für "Das große SAT.1 Promiboxen" stehen bereits fest:am 18. September treten an:Matthias Mangiapanegegen Julian F.M. StoeckelCarina Spack gegen Jade Britani ÜbachMarcellino Kremers gegen Stephan JerkelAm 25. September wird es ernst für:Giulia Siegel gegen Helena FürstPaul Janke gegen Filip Pavlovic"Das große SAT.1 Promiboxen" wird produziert von Brainpool TV."Das große SAT.1 Promiboxen" am 18. September und 25. September um 20:15 Uhr live in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4681105