BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist bereits 17,1 Millionen mal heruntergeladen worden. Allein am Wochenende seien nochmals etwas über 100.000 Downloads dazugekommen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das seien sehr viel mehr als jede andere App in Europa. Erst Ende Juli hatte die Europäische Kommission die beiden deutschen Softwareunternehmen SAP und Deutsche Telekom damit beauftragt, entsprechende Corona-Apps der Mitgliedsstaaten miteinander kompatibel zu machen.

Mitte Juni wurden über die deutsche Warn-App laut Seibert 120.785 Testergebnisse digital übermittelt. Weil die Daten anonym übertragen werden, ist unklar, ob es sich dabei um positive oder negative Ergebnisse handelte. Allerdings gab es über 1.400 Fälle, in denen die App Nutzer zwecks Verifikation eines positiven Coronatests kontaktierte. Bislang sind 115 von 151 niedergelassenen Laboren, die Tests auf das Coronavirus durchführen, an die Warn-App angeschlossen. Weitere Labore sollen "beständig" hinzukommen, betonte Seibert.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2020 06:42 ET (10:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.