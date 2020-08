Im Zuge des weltweiten Corona-Schocks auf die globale Wirtschaft Anfang 2020 sind nicht nur die Rohstoffpreise eingebrochen. Es litten zudem auch die Währungen jener Länder, bei denen sich dadurch die Terms of Trade verschlechterten. Meist kam es zudem zu einer deutlichen Verschlechterung der Staatsfinanzen. Dies gilt nicht nur für die Ölmonarchien am Golf, sondern im Besonderen auch für Russland.Die bis heute nicht bewältigte Transformation der russischen Volkswirtschaft weg von den carbon-zentrierten Primärsektoren lastet als großes strategisches Versagen auf den russischen Regierungen nach dem Zerfall der Sowjetunion. Wie es anders geht, zeigt ein Blick in die früheren Teile der UdSSR wie die baltischen Staaten, vor allem nach Estland. Wie es nicht geht, ein Blick nach Belarus, Usbekistan oder Tadschikistan.

