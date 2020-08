Noch ist die endgültige Baugenehmigung für die Gigafactory in Grünheide nicht da, aber Tesla darf dennoch weiterbauen. Jetzt kann der E-Autobauer Rammpfähle für die Fundamente errichten. Die endgültige Genehmigung für den Bau seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide hat Tesla noch nicht in der Tasche. Aber das Landesamt für Umwelt hat am Montag die Zulassung des vorzeitigen Beginns für einen weiteren Bauabschnitt erteilt. Jetzt könne der kalifornische Elektroautobauer mit der Errichtung von Rammpfählen als Teil der Fundamente beginnen, heißt es in einer entsprechenden ...

