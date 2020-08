Nachdem Epic Games Klage wegen des Ausschlusses der Fortnite-App aus dem App-Store eingereicht hat, eskaliert Apple den Konflikt und kündigt alle Entwickler-Konten Epics für iOS und macOS. Wenn es dabei bleibt, ist Epic Games als Software-Entwickler bald komplett von der Apple-Plattform abgeschnitten. Wie Epic in einem Tweet mitteilt, hat Apple dem Unternehmen angekündigt, am Freitag, dem 28. August 2020 alle Entwickler-Accounts zu kündigen. Damit würde Epic den Zugang zu den Entwicklungsplattformen für iOS und macOS komplett verlieren. Apple removed Fortnite from the App Store ...

