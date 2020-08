In den letzten Jahren ist die Produktion von biologischen Äpfeln in den Niederlanden nach einem Einbruch in dem Frostjahr 2017 auf 7,8 Millionen kg 2019 gestiegen. Das brachte die Produktion zurück über das Niveau von 2015, wo 7,2 Millionen kg Bioäpfel gepflückt wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Das ergibt sich aus Zahlen von dem Niederländischen Zentralamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...