DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu FDP:



"Für Wissing (als Generalsekretär) spricht, dass er seinen Job (als Wirtschaftsminister) in Rheinland-Pfalz gut gemacht hat. Er ist auch in Berlin als ehemaliger Bundestagsabgeordneter gut vernetzt und bringt das notwendige Selbstbewusstsein mit. Als gelernter Finanzpolitiker dürfte er in einen wirtschaftspolitisch geprägten Wahlkampf seine Expertise einbringen. Anders als die frühere saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gibt er allerdings seinen Posten als Wirtschaftsminister im Land nicht vorzeitig ab, um in der Partei auf Bundesebene Karriere zu machen. Er will beide Posten eine gewisse Zeit gleichzeitig bekleiden. Das ist ein anspruchsvoller Spagat, wenn nicht gar eine gewagte Konstruktion."/zz/DP/he

