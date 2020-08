Unterföhring (ots) - Für Celine (16) geht nichts über einen ordentlichen Rausch, Antonia (16) hangelt sich von Joint zu Joint und bei Andreea (18) dreht sich im Leben alles nur um Party, Beauty und Shoppingexzesse. Für Kabel Eins lässt sich das Trio auf ein Experiment ein - ohne zu wissen, was es erwartet. Und plötzlich stehen die Girls vor den Toren des Klosters der heiligen Elisabeth in Minsk. Acht Tage lang müssen sich die Teenager dem klar strukturierten Alltag im russisch-orthodoxen Konvent anpassen: Statt Alkohol, Drogen und Partymarathon erwarten sie Disziplin, Kontemplation und harte Arbeit. Eine völlig neue Erfahrung, die die Nerven der Mädchen schnell blank liegen lässt... Kabel Eins zeigt die erste von vier neuen Folgen der Real-Life-Doku "Ab ins Kloster!" am Donnerstag, 20. August 2020, um 20:15 Uhr.Parallel zur TV-Ausstrahlung der ersten Folge von "Ab ins Kloster!" laden LUCA und selfiesandra zu einem interaktiven "Let's Watch Together"-Event im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Kabel Eins ein: Humorvoll und scharfzüngig kommentieren die beiden Influencer im Dialog mit den Netz-Zuschauern in Echtzeit die Höhen und Tiefen des Klosteraufenthalts, die nicht nur die Mädchen erleben, sondern auch die Nonnen, allen voran Schwester Elisabeth, die die Problemjugendlichen unter ihre Fittiche nimmt. Bekannt sind LUCA und selfiesandra vor allem aus ihrem erfolgreichen Podcast "Dick & Doof", der von Studio71 und Partnern produziert wird."Ab ins Kloster", vier Folgen ab 20. August 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionBarbara StefanerTel. +49 89 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comhttp://www.presse.kabeleins.deBildredaktionSusanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4682253