Uniper SE: Fortum erhöht Beteiligung an Uniper auf 75,01%DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Sonstiges Uniper SE: Fortum erhöht Beteiligung an Uniper auf 75,01%18.08.2020 / 12:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Uniper SE hat heute eine Stimmrechtsmitteilung der Republik Finnland erhalten. Danach hält die Fortum Deutschland SE nunmehr 75,01% der Stimmrechte an der Uniper SE.Weitere Informationen enthält die Stimmrechtsmitteilung, die die Uniper SE in Kürze veröffentlichen wird.Kontakt: Mitteilende Person: Dr. Patrick Wolff General Counsel and Chief Compliance OfficerKontakt für Investoren und Analysten: Udo Giegerich Executive Vice President Group Finance & Investor Relations Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 8200 Telefax +49 211 4579 952082 E-Mail ir@uniper.energyPressekontakt: Leif Erichsen Senior Vice President External Communication & Brand Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 3570 Mobil +49 171 563 92 42 E-Mail press@uniper.energy18.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 2022 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1119957Ende der Mitteilung DGAP News-Service1119957 18.08.2020 CET/CEST