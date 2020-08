Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Börsen hellt sich am Dienstagmittag weiter auf. Der DAX steigt um 0,7 Prozent und steht mit 13.008 Punkten wieder knapp über der 13.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 3.327 Punkte. Laut der neuen Umfrage der Bank of America unter den internationalen Fondsmanager ist die Eurozone nun der klare Anlagefavorit unter den Regionen: "Hier läuft die wirtschaftliche Erholung deutlich schneller als in den USA", sagt ein Marktteilnehmer. Das spreche für eine vergleichsweise gute Entwicklung der Aktienmärkte.

"Auch in Asien kommt die Erholung voran", so Marktanalyst Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Er ergänzt, exportorientierte europäische Aktien sollten davon besonders profitieren. Im DAX steigen genau solche Titel stark: Covestro um 2,7 Prozent, Conti um 1,7 Prozent und Infineon um 1,9 Prozent. Leicht im Minus liegen lediglich Beiersdorf.

Unter den Sektoren in Europa stehen bis auf die Finanzdienstleister alle Branchenindizes im Plus, besonders die Auto-Aktien und die zuletzt gebeutelten Titel der Reise- und Freizeitbranche.

Bei BHP enttäuscht die Dividende

Auf Unternehmensseite ist es insgesamt sehr ruhig. BHP (minus 1,5 Prozent) hat überzeugende Zahlen für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr vorgelegt. Für die Jefferies-Analysten fiel das EBITDA leicht über ihren Schätzungen aus, aber leicht unterhalb des Konsens. Die Dividende für das zweite Halbjahr in Höhe von 0,55 Dollar je Aktie sei allerdings niedriger als erwartet. Den angekündigten Plan zum Ausstieg aus der Kraftwerkskohle werten sie als längerfristig positiv. Auch RBC zeigt sich von der Dividende enttäuscht.

Evotec steigen um 1,4 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat bekannt gegeben, mit Novo Nordisk eine strategische Allianz zur Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen gegründet zu haben. Evotec wird eine Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Millionen Euro Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen erhalten.

Clariant fest - Anleger strafen Lagardere ab

Für die Aktie von Clariant geht es um 5,3 Prozent nach oben. Im Handel wird darauf verwiesen, dass es erneutes Übernahmeinteresse durch Private Equity geben soll. "Die Übernahmegerüchte sind nicht neu", so ein Aktienhändler. Laut des Finanzblogs "The Market" soll es Gespräche zwischen dem Unternehmen und Private-Equity-Investoren geben.

Für Lagardere geht es an der Pariser Börse dagegen um 2,3 Prozent nach unten. Hintergrund ist die frühzeitige Verlängerung des Vertrags von CEO Arnaud Lagardere, Sohn von Gründer Jean-Luc Lagardere, um vier Jahre. Der Vertrag läuft erst im März 2021 aus. Hintergrund der frühzeitigen Verlängerung dürfte der wachsende Druck einiger Großaktionäre sein, die auf einen Wechsel an der Konzernspitze bzw. der Unternehmensstruktur drängen. Zu ihnen gehört Amber Capital sowie Vivendi. Unterstützt wird Arnault Lagardere von LVMH-CEO Bernard Arnault.

Persimmon tröstet die Anleger mit Dividende

Für Tele Columbus geht es nach Zahlenausweis um fast 8 Prozent nach unten. Der Umsatz liege 3 Prozent unter Konsens, das EBITDA habe die Markterwartung knapp verfehlt, heißt es im Handel. Geberit ziehen dagegen um 1,8 Prozent an. Das EBITDA ist im zweiten Quartal laut Jefferies um 10 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Persimmon steigen an der Londoner Börse um 4,7 Prozent - positiv wertet Marktstratege David Madden von CMC Markets, dass eine "bescheidene" Zwischendividende von 40 Pence gezahlt werde.

Marks & Spencer reagieren auf den Zwischenbericht mit Abgaben von 2,2 Prozent. Nach Einschätzung von Peel Hunt hat sich das Lebensmittelgeschäft gut geschlagen. "Sehr enttäuschend" sei indes die Entwicklung der Bekleidungssparte verlaufen. Die Analysten machen Margendruck bei der Gruppe aus: zum einen wegen höherer Kosten im Lebensmittelbereich sowie den gewährten Rabatten bei Bekleidung. Marks & Spencer hat den Abbau von 7.000 Stellen angekündigt.

