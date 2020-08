First Mining Gold hat sich 20 Mio. kanadische Dollar im Rahmen eines Bought Deals mit Cormark Securities gesichert. Mit den frischen MItteln will der kanadische Gold-Developer die Entwicklung des Springpole-Goldprojekts vorantreiben. Die Aktie hält sich über dem Ausgabepreis.

Platzierungspreis: 50 Cent

First Mining Gold (0,53 CAD | 0,34 Euro; CA3208901064) hat einen Bought Deal im Volumen von 20 Mio. kanadische Dollar (CAD) mit Cormark Securities vereinbart. Damit verpflichtet sich das Institut die neuen Aktien zum Preis von 50 Cent abzunehmen und bei Investoren zu platzieren. Der Zufluss an First Mining ist damit gesichert. Die Aktie von First Mining hielt sich nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung solide über dem Ausgabepreis.

Die Transaktion im Detail

Insgesamt werden dabei 40 Mio. Einheiten zum Preis von 50 Cent ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Warrant. Die Warrants weisen einen Ausübungspreis von 70 Cent auf und sind 24 Monate lang gültig. Die neuen Aktien unterliegen wie in Kanada üblich einer Haltefrist von 4 Monaten und einem ...

