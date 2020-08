Mississauga, Ontario, 18. August 2020 - Sire Bioscience Inc. (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) ("Sire" oder das "Unternehmen"), die Mutterfirma von Fusion Nutrition Inc. ("FUSION"), gibt mit großer Freude die Markteinführung der Produktlinie "Foundation" bekannt. Es handelt sich um eine neue Linie von vitamin- und mineralstoffreichen Produkten sowie Wellness-Produkten. FUSION, ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsprodukte mit nationalem Vertriebsnetz, hat die Produktlinie "Foundation" vor allem für Leistungssportler, Bodybuilder und Gesundheits- & Fitnessbegeisterte geschaffen. "Foundation" ist zunächst in Form der Produkte Vita-C und Vita-D3 erhältlich und wird anschließend um weitere hochwertige Angebote ergänzt."Für unser Unternehmen zählt seit jeher viel mehr als nur das ästhetische Resultat", erklärt Ryan Herniman, Gründungsmitglied von FUSION. "Natürlich wollen wir den Menschen beim Muskelaufbau und beim Schlankwerden helfen; uns ist aber auch die ganzheitliche Gesundheit ein Anliegen. Mit unserer neuen Produktlinie ‚Foundation' wollen wir zu einem starken und gesunden Körper beitragen, der allen Anforderungen des täglichen Lebens gewachsen ist - sowohl im Sport als auch in anderen Bereichen."Der richtige ZeitpunktIm Zuge der COVID-19-Pandemie sind die Menschen gesundheitsbewusster geworden und aktiv auf der Suche nach Vitaminen und Mineralstoffen zur Verbesserung ihres Wohlbefindens. Wie ResearchAndMarkets.com berichtet, sind bei Einzelvitaminen Umsatzzuwächse von rund 166 % zu verzeichnen, die daraus resultieren, dass immer mehr Konsumenten ihr Immunsystem stärken wollen. 1 Es überrascht nicht, dass sich Vitamin C, das für seine immunstärkenden Eigenschaften bekannt ist, besonderer Beliebtheit erfreut. Zwischenzeitlich ist aufgrund der Ausgangsbeschränkungen auch die Nachfrage nach Vitamin D stark gestiegen, nachdem viele Menschen wenig Zeit im Freien verbringen können und so ihren Bedarf anderweitig decken müssen.In einer weiteren Umfrage, die am 30. März 2020 veröffentlicht wurde, gaben fast 20 % der Konsumenten, die bisher keine Nahrungsergänzungsmittel konsumierten, an, dass sie in den nächsten drei Monaten voraussichtlich verstärkt zu Nahrungsergänzungspräparaten greifen werden.2Ein Sinken der gestiegenen Nachfrage ist nicht abzusehen. Trotz eines steigenden Rezessionsdrucks an den Märkten dürfte sich in der Kategorie Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel ein langfristiges Umsatzplus abzeichnen.3VITA-C: tägliche Versorgung mit AntioxidantienFUSIONs neues Nahrungsergänzungspräparat Vita-C unterstützt täglich durch seine antioxidativen Eigenschaften, stärkt das Immunsystem und das Herzkreislaufsystem und reduziert oxidativen Stress. Vitamin C wird für Wachstum und Entwicklung sowie für Heilungsprozesse im Körpergewebe allgemein benötigt und ist damit ein echtes Basis-Ergänzungsmittel.Die Forschung hat nachgewiesen, dass Vitamin C vor allem für Leistungssportler wichtig ist, die besonders hart trainieren. Es kann nämlich einem Absinken der Immunabwehr unmittelbar nach dem Training entgegenwirken. Vitamin C hilft nicht nur, die während eines harten Trainings entstandenen Muskelschäden abzumildern, sondern kann auch Müdigkeit verringern und gleichzeitig die Regeneration verbessern.VITA-D3: für starke Knochen und einen fitten KörperEine ausreichende Zufuhr von Vitamin D ist für gesunde Knochen, einen gesunden Bewegungsapparat und auch für die normalen Körperfunktionen im Alltag notwendig. Außerdem benötigt der Körper Vitamin D zur Aufnahme von Kalzium.Das neue FUSION-Nahrungsergänzungspräparat Vita-D3 wurde genau für diese Anforderungen formuliert. Es macht den Körper stark, unterstützt das Immunsystem, hält Knochen und Zähne gesund und sorgt insgesamt für Gesundheit und Wohlbefinden. Vitamin D wird einerseits über die Nahrung aufgenommen und ist sowohl in natürlichen als auch angereicherten Nahrungsmitteln enthalten, wird aber auch durch die Sonnenstrahlung (UVB) aktiviert.Wie auch bei Vitamin C sollten Leistungssportler darauf achten, genügend Vitamin D zu sich zu nehmen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es das Muskelwachstum und die sportliche Leistung steigern kann.4 Suboptimale Vitamin-D-Werte wiederum können sich negativ auf die Muskelfunktion auswirken.Nähere Informationen zur neuen FUSION-Produktlinie "Foundation" finden Sie unter fusionmuscle.com.###Über Fusion Nutrition Inc.FUSION wurde 1998 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Kanada, das einen landesweiten Vertrieb unterhält. Das Unternehmen verfügt derzeit über bis zu 12 Marken, einschließlich einige der am schnellsten wachsenden Nahrungsergänzungsmittel in Kanada sowie zahlreiche in ihren jeweiligen Kategorien führende Produkte, die in den Standorten der fünf größten Einzelhändler in Kanada verkauft werden. Die Produkte von FUSION werden nach neuesten Forschungserkenntnissen mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, indem sie den menschlichen Körper bei seinen eigenen natürlichen Prozessen unterstützen. Alle FUSION-Nahrungsergänzungsprodukte werden chargenweise auf ihre Qualität getestet um sicherzustellen, dass bei sämtlichen Produktversprechungen auch Wort gehalten wird.Über Sire Bioscience Inc.Die Haupttätigkeit von SIRE besteht in der Investition, der Produktion und dem Vertrieb von Hanf für die CBD-Extraktion. SIRE verfügt über eine Anlage in Leamington (Ontario), die sich zu 100 % in seinem Besitz befindet. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Das Ziel von SIRE ist es, sich mit seinem "House of Brands"-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln.SIRE hat seinen Hauptsitz in Mississauga (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Logistik und erneuerbare Energien verfügen.Nähere Informationen erhalten Sie über:Sire Bioscience Inc.E: ir@sirebioscience.com2500 Meadowpine Blvd.Unit 202, Mississauga, ON L5N 6C4Tel: (416) 669-9392E-Mail: ir@sirebioscience.comwww.sirebioscience.comQuellen:1 https://www.businesswire.com/news/home/20200428005557/en/Single-Vitamins-166-Growth-Consumers-Boost-Immunity2 https://www.lek.com/insights/impact-covid-19-vitamins-minerals-and-supplements3 https://www.lek.com/insights/impact-covid-19-vitamins-minerals-and-supplements4 https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/sse-148-the-importance-of-vitamin-d-for-athletes 