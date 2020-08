Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Angesichts der anhaltenden Beeinträchtigung des Geschäfts durch die Corona-Pandemie will Boeing seine Belegschaft über die bereits angekündigten Abbaumaßnahmen hinaus noch weiter reduzieren. In einem Memo an die Mitarbeiter kündigte der Konzern am Montagabend eine weitere Runde von Abfindungsangeboten an. Im Juli hatte Boeing bereits angekündigt, 19.000 Stellen abzubauen. Weitere Details sollen am 24. August folgen.

Bisher haben mehr als 6.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, hauptsächlich im Zivilflugzeugbereich im Großraum Seattle sowie in Dienstleistungs- und Wartungsbereichen.

