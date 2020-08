Santa Cruz, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Auto-Tune Unlimited jetzt für USD 24.99 pro Monat mit unbegrenzten Upgrades erhältlich.Antares Audio Technologies, Erfinder von Auto-Tune® und weltweit führend auf dem Gebiet der Tonhöhenkorrektur und Gesangseffekte, stellt Auto-Tune Unlimited vor, die erste professionelle Software für die Gesangsproduktion ihrer Art, die exklusiv als Abo erhältlich ist.Das Flagship-Abo macht die gesamte Palette professioneller Tools für die Gesangsproduktion von Antares für Content Creators aller Professionalitätsstufen zugänglicher. Auto-Tune wird weithin als das wichtigste Tool für die Produktion von optimalem Gesang angesehen und hilft Musikern, Produzenten und Sounddesignern seit über 20 Jahren, ihre beste Stimme zum Ausdruck zu bringen.Neben Auto-Tune umfasst die Suite automatische Harmoniegenerierung, Mikrofonmodellierung und andere professionelle Effekte sowie unbegrenzte kostenlose Upgrades und Zugang zu ausgewählten neuen Plug-Ins von Antares."Mit dem Release von Auto-Tune Unlimited stellen wir unsere gesamten Tools für die Gesangsproduktion in Form eines erschwinglichen Monatsabos allen zur Verfügung. Wer im Audiobereich für Musik, Spiele, Podcasts oder in der Postproduktion arbeitet, erhält mit Auto-Tune Unlimited alle professionellen Tools, die es braucht." ~ Steve Berkley, CEO, Antares Audio TechnologiesAuto-Tune Unlimited ist für USD 24.99 pro Monat mit einer Mindestverpflichtung von zwei Monaten oder als Pre-Paid-Jahresabo für USD 249.90 pro Jahr im Angebot.Das Abo für Auto-Tune Unlimited umfasst die folgenden Plug-Ins:- Auto-Tune Pro - Die umfassendste und am weitesten entwickelte Version von Auto-Tune- Auto-Tune Artist - Die Funktionen von Auto-Tune sind für den Einsatz bei Live-Auftritten sowohl auf der Bühne als auch im Studio optimiert- Auto-Tune EFX+ - Kombiniert die wesentlichen Funktionen von Auto-Tune mit einem Auto-EFX-Multieffekt-Rack und einem Melodiemustergenerator- Auto-Tune Access - Wesentliche Auto-Tune-Funktionen in einem äusserst leichten CPU-Footprint- Auto-Key - Beschleunigt den Auto-Tune-Workflow mit automatischer Tonart- und Skalenerkennung- Aspire - Aspiration Noise Processor- Articulator - Digital Talkbox- Choir - Vocal Multiplier- Duo - Vocal Doubler- Harmony Engine - Automatic Harmony Generator- Mic Mod - Microphone Modeler- Mutator - Extreme Voice Designer- Punch - Vocal Impact Enhancer- Sybil - Variable Frequency De-Esser- Throat - Physical Modeling Voice Designer- Warm - Vintage Tube Saturator Auto-Tune Unlimited umfasst ebenfalls die folgenden Vorteile:- Unbegrenzte Upgrades für enthaltene Plug-Ins- Kostenloser Zugang für zukünftige Plug-Ins von Antares- VIP-Kunden-Support- Ressourcen für die Gesangsbildung und Übungen Wer Auto-Tune Unlimited zuerst ausprobieren möchte, kann eine kostenlose 14-tägige Testversion herunterladen. Mehr Informationen hier.Informationen zu Antares Audio TechnologiesAntares Audio Technologies (Auto-Tune) ist der führende Entwickler und Standard der Musikindustrie für Tonhöhenkorrektur und Stimmverarbeitung. Seit über 20 Jahren verändert Auto-Tune® die Studios, Bühnen und Geräte für Künstler, Tontechniker und Produzenten durch alle Genres hinweg. Zusätzlich zu Auto-Tune bietet Antares eine leistungsstarke Palette für die Gesangsproduktion mit Tonart- und Tonleitererkennung, Mikrofon-/Stimmmodellierung, Harmonizern und anderen Gesangseffekten, die über eine unbefristete Lizenz oder ein Abo erhältlich sind. Die Plug-ins von Auto-Tune sind mit allen führenden DAWs und Audioschnittstellen kompatibel. Mehr Informationen unter www.autotune.com (http://www.autotune.com).Pressekontakt:Zeynep YasarSenior Publicist: rock paper scissors, inc.marketing@antarestech.comReleasedatum: 17. August 2020Video - https://www.youtube.com/watch?v=KK5qPxqGYu8Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1228701/Auto_Tune_Unlimited.jpgOriginal-Content von: Antares Audio Technology (Auto-Tune), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147464/4682948