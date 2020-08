DEUTZ AG: DEUTZ einigt sich im Rahmen der Umsetzung seines globalen Effizienzprogramms auf EckpunktepapierDGAP-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Sonstiges DEUTZ AG: DEUTZ einigt sich im Rahmen der Umsetzung seines globalen Effizienzprogramms auf Eckpunktepapier18.08.2020 / 18:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mit der Einigung auf ein umfassendes Eckpunktepapier hat DEUTZ heute einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seines globalen Effizienzprogramms "Transform for Growth" erreicht. Die dabei vereinbarten Maßnahmen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf globaler Ebene weiter zu stärken und gleichzeitig den Standort Deutschland zu sichern.Wesentliche Inhalte des Eckpunktepapiers sind der sozialverträgliche Abbau von bis zu 350 Mitarbeitern im Rahmen eines Freiwilligenprogramms für die deutschen Standorte, die Begleitung des Freiwilligenprogramms durch eine Transfergesellschaft sowie die Vereinbarung eines Sozialplans.Insgesamt sollen bis 2022 weltweit bis zu 1.000 Stellen sozialverträglich reduziert werden, wobei in der ersten Jahreshälfte bereits rund 380 Mitarbeiter durch natürliche Fluktuation und die Absteuerung von Leiharbeitnehmern abgebaut wurden.Vor dem Hintergrund der geplanten Maßnahmen wird das Unternehmen im laufenden Quartal Rückstellungen für Restrukturierungskosten, die weitestgehend auf Personalmaßnahmen zurückzuführen sind, in Höhe von 35 bis 40 Mio. Euro bilden.Durch die Umsetzung seines globalen Effizienzprogramms beabsichtigt das Unternehmen, ab 2022 Kosteneinsparungen von jährlich insgesamt rund 100 Mio. Euro zu realisieren.Kontakt: Leslie Isabelle Iltgen Communications & Investor Relations Senior Vice President Tel. +49 (0) 221 822-36 00 Fax: +49 (0) 221 822-15 36 00 E-Mail: leslie.iltgen@deutz.com18.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Telefon: +49 (0)221 822 0 Fax: +49 (0)221 822 3525 E-Mail: ir@deutz.com Internet: www.deutz.com ISIN: DE0006305006 WKN: 630500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120267Ende der Mitteilung DGAP News-Service1120267 18.08.2020 CET/CEST