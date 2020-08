Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel schließt weitere Corona-Lockerungen aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts steigender Covid-19-Fallzahlen die Bevölkerung erneut zum Einhalten der Corona-Regeln aufgefordert. Weitere Lockerungen sollten aus ihrer Sicht "nicht stattfinden", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf. Es gebe derzeit eine Entwicklung, die "so nicht weitergehen sollte, sondern die wir eindämmen sollten".

Merkel sieht bei Laschet gewichtiges "Rüstzeug" als Regierungschef

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine konkrete Antwort auf die Frage vermieden, ob der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) "kanzlerfähig" sei, bei einer Pressekonferenz mit Laschet aber zugleich dessen Führungsqualität in der Regierungskoalition des bevölkerungsreichsten Bundeslandes betont. "Ich habe immer gesagt, ich mische mich in die Nachfolge der Position, die ich innehabe oder hatte, nicht ein", betonte Merkel nach der Teilnahme an einer Kabinettssitzung in Düsseldorf.

Bundesregierung: Klimaziel 2020 könnte erreicht werden

Die Bundesregierung hält ein Erreichen des Klimaziels 2020 doch noch für möglich. Es bestehe weiterhin die Chance einer Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990, heißt es im Klimaschutzbericht 2019, wie Dow Jones Newswires aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums erfuhr. Den Bericht will das Bundeskabinett in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch beschließen.

Müller droht mit Rücknahme von Gastronomie-Lockerungen in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat wegen Corona-Verstößen in der Gastronomie mit der Rücknahme von Lockerungen gedroht. Wenn mit den Regeln nicht durchsetzbar sei, "was uns wichtig ist", müsse die Landesregierung vielleicht "die nächsten Lockerungen wieder verzögern, aussetzen oder sogar Dinge zurücknehmen", sagte Müller nach einer Senatssitzung. Von der Eckkneipe bis zum Sternelokal sei zu sehen, "dass mitunter nicht so genau auf Abstände geachtet wird".

Hessens Innenminister nennt Polizistenverhalten in Frankfurt "völlig inakzeptabel"

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat es als "völlig inakzeptabel" bezeichnet, dass ein Polizist in Frankfurt am Main einen am Boden liegenden Menschen getreten hat. Dabei handle es sich um "ein dringend zu ahndendes Fehlverhalten", erklärte Beuth am Dienstag zu einem im Internet kursierenden Video. Genau das sei jedoch geschehen. Gegen den Beamten laufe ein Disziplinarverfahren, es seien erste dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen worden.

Grüne fordern von Union und SPD rasche Verständigung zu Wahlrechtsreform

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, dringt auf eine rasche Verständigung in der großen Koalition für eine Wahlrechtsreform. "Was sollen wir mit einem Vorschlag der Union und einem der SPD, die unvereinbar sind, nach sieben Jahren Beratung anfangen? Es muss endlich Schluss sein mit der Hängepartie in Sachen Wahlrecht", sagte Haßelmann der Saarbrücker Zeitung.

Zukunftszentren sollen Betriebe jetzt bundesweit unterstützen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen künftig in Fragen der Digitalisierung in ganz Deutschland vom Staat unterstützt werden. Bisher ist dies im Rahmen des Bundesprogramms "Zukunftszentren" nur in Ostdeutschland vorgesehen. Das Bundesarbeitsministerium habe aber nun den Startschuss für neue Projekte zur Unterstützung von KMU gegeben, teilte das Ministerium in Berlin mit. Die Herausforderungen des digitalen Wandels seien gerade für KMU "durch gemeinsame Lösungen besser zu bewältigen".

IW fordert vorübergehende Lockerung für befristete Jobs

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat eine Lockerung bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen angemahnt, um die Lage am Arbeitsmarkt zu verbessern. "Unternehmen würden sich mit Neueinstellungen leichter tun, wenn es weniger Hürden gäbe - beispielsweise könnten die Regeln für befristete Jobs vorübergehend gelockert werden", erklärte IW-Ökonom Holger Schäfer.

Kalbitz verzichtet auf AfD-Fraktionsvorsitz in Brandenburg

Der Brandenburger Rechtsaußenpolitiker Andreas Kalbitz verzichtet auf den AfD-Fraktionsvorsitz im Potsdamer Landtag. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte er, dass er sich am Dienstag von der Fraktionsspitze zurückgezogen habe. Anfang August hatte die Fraktion beschlossen, dass der wegen angeblicher rechtsextremer Verbindungen aus der AfD ausgeschlossene Kalbitz den Fraktionsvorsitz vorerst bis zur juristischen Klärung seiner Parteizugehörigkeit ruhen lässt.

Versorger sehen deutlich mehr Potenzial in Digitalisierung

Die deutschen Energieversorger begreifen die Digitalisierung deutlich stärker als Chance als bisher. 79 Prozent sehen großes Synergiepotenzial im Bereich Telekommunikation, ein Plus von 23 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Das ergab eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), für die bundesweit 100 Stadtwerke befragt wurden.

Sechs Bundeswehr-Soldaten in Irak positiv auf Coronavirus getestet

In Irak sind sechs dort eingesetzte Bundeswehr-Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte am Dienstag das Einsatzführungskommando bei Potsdam. Die Soldaten seien vom Rest der Truppe isoliert worden.

Deutsche Soldaten bei Bamako bleiben vorerst in Stützpunkten

Angesichts der angespannten Lage im Gebiet um die malische Hauptstadt Bamako bleiben die dort im Rahmen der EU-Ausbildungs-und Beratungsmission EUTM Mali eingesetzten deutschen Soldaten vorerst in ihren Stützpunkten. Das teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr am Dienstag auf Anfrage mit. Direkt betroffen seien die Soldaten bisher jedoch nicht.

Merkel und Macron rufen Putin zu Einwirken auf Lukaschenko auf

Vor dem EU-Videogipfel zur Krise in Belarus am Mittwoch haben Deutschland und Frankreich den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Einwirken auf den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron appellierten am Dienstag in Telefonaten an Putin, seinen Einfluss auf das Nachbarland zu nutzen.

Frankreich bereitet Maskenpflicht in Unternehmen vor

Wegen steigender Infektionszahlen bereitet Frankreich eine Maskenpflicht in Unternehmen vor: Ab Ende August soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Arbeitsplätzen mit mehreren Mitarbeitern in geschlossenen Räumen die Regel werden, wie Arbeitsministerin Elisabeth Borne am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dies soll besonders für Großraumbüros und Versammlungsräume gelten.

Einigung im Champagner-Streit in Frankreich

Kurz vor Erntebeginn ist ein Champagner-Streit in Frankreich beigelegt worden. Winzer und Produzenten einigten sich am Dienstag auf die diesjährige Erntemenge für die Trauben, aus denen der Schaumwein gekeltert wird. Sie legten dafür eine Höchstmenge von 8.000 Kilogramm pro Hektar fest, wie der Winzerverband SGV mitteilte. Das entspricht 230 Millionen Flaschen Champagner.

US-Baubeginne im Juli kräftig gestiegen

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im Juli deutlich stärker ausgeweitet als erwartet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 22,6 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,496 Millionen. Volkswirte hatten lediglich eine Zunahme um 4,6 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 17,3 Prozent wurde auf plus 17,5 Prozent revidiert, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte.

Mutmaßliches Hisbollah-Mitglied wegen Hariri-Mords schuldig gesprochen

Im Prozess um den tödlichen Anschlag auf den libanesischen Ex-Regierungschef Rafik Hariri hat ein UN-Sondergericht ein mutmaßliches Mitglied der Hisbollah-Miliz schuldig gesprochen. Der 56-jährige Salim Ajjasch wurde in Abwesenheit als Mittäter des 2005 verübten Mordanschlags auf Hariri verurteilt, wie Richter David Re am Dienstag verkündete. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Drei weitere Angeklagte wurden freigesprochen.

Premierminister: Australien sichert sich Zugriff auf Corona-Impfstoff

Australien hat sich nach eigenen Angaben den Zugriff auf einen potenziellen Corona-Impfstoff gesichert. Der australische Premierminister Scott Morrison sagte am Dienstag, sein Land habe mit dem schwedisch-britischen Pharmakonzern Astrazeneca eine Vereinbarung getroffen, dass es einen "frühen Zugang" zu dem Corona-Impfstoff erhalte, an dem das Unternehmen derzeit mit der Universität Oxford arbeite. Sollte sich das Mittel als wirksam herausstellen, werde Australien es selbst produzieren und kostenlos an seine Bevölkerung verteilen.

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug -3,1% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +2,8% gg Juli

