Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Büros in Großbritannien und Deutschland unterstützen die globale Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gefördert durch die zunehmende Einführung von Cloud-nativen Technologien für GeschäftsinnovationenVirtual KubeCon EU -- StackRox, der führende Anbieter von Container- und Kubernetes-Sicherheitslösungen, gab heute den Start von Geschäftstätigkeiten in der EMEA-Region bekannt, um globalen Kunden lokalen Zugang zu seinen Kubernetes-nativen Sicherheitsfunktionen zu bieten. Unter der Leitung des Cloud- und Cybersecurity-Veteranen Richard Olver, stellvertretender Präsident des Geschäftsbereichs International bei StackRox, wird die Marktpräsenz des Unternehmens in der Region durch die beschleunigte Einführung von DevOps- und DevSecOps-Praktiken, insbesondere in Europa, sowie durch die steigende Nachfrage nach Container- und Kubernetes-Sicherheitslösungen ausgebaut. Neben Olver stößt auch Malte Isberner, Geschäftsführer der StackRox GmbH, zum Führungsteam von StackRox EMEA dazu. Im vergangenen Jahr verzeichnete StackRox in Europa einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach den Kubernetes-nativen Sicherheitsfunktionen, die das Unternehmen über die StackRox Kubernetes Security Platform anbietet.Laut der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) haben 50 Prozent der Backend-Entwickler in Westeuropa und sogar noch mehr in Osteuropa und Russland Container als Teil der DevOps-Praktiken ihrer Organisationen eingeführt, wobei die Mehrheit sich für Kubernetes als Orchestrator ihrer Wahl entschieden hat. Dementsprechend hat StackRox einen Nachfrageschub von Kunden aus ganz Europa erlebt und eine Reihe neuer Kunden in Großbritannien, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Finnland und der Schweiz gewonnen."Wir beliefern ein anspruchsvolles Publikum von Versicherungs- und Bankkunden und schützen und sichern die Interaktionen ihrer Kunden, sodass die Sicherung unserer Plattform für die Aufrechterhaltung ihres Vertrauens von wesentlicher Bedeutung ist. Das Ermöglichen von Sichtbarkeit über unsere gesamte Container- und Kubernetes-Landschaft hinweg, zusammen mit der Fähigkeit, die Umgebung abzusichern, ist entscheidend für den Schutz dieser Kundendaten", sagte Jeroen Starrenburg, CEO von Onegini, einem Innovator auf dem Gebiet der Verbraucheridentität und des Zugangsmanagements. "StackRox bietet uns eine reibungsarme, Kubernetes-native Möglichkeit zur Sicherung der Cloud-nativen, Kubernetes-orchestrierten Infrastruktur und Anwendungen, die das Herzstück unserer Sicherheitsplattform bilden. Mit sofort einsatzbereiten Richtlinien und Kontrollen für die Erstellung, Bereitstellung und Laufzeit macht StackRox die Erfüllung unserer Sicherheitsanforderungen erheblich einfacher und unser Unternehmen dadurch agiler."Bei der Expansion von StackRox in der EMEA-Region wird Olver den Ausbau der strategischen Partnerschaften und Vertriebsbemühungen des Unternehmens beaufsichtigen, während es neue Mitarbeiter und Kunden in verschiedenen Regionen und Branchen gewinnt, um sein schnelles Umsatzwachstum voranzutreiben. Zum aktuellen Kundenstamm von StackRox in EMEA gehören unter anderem Cloud-native Innovatoren in den Bereichen SaaS, mobile Sicherheit, Online-Gaming, FinTech und eCommerce."DevOps, und in jüngster Zeit auch DevSecOps, hat sich zum dominierenden operativen Schwerpunkt für innovative Unternehmen in Europa entwickelt und treibt die schnelle Einführung von Cloud-nativen Technologien und Kubernetes voran. Wir sehen auch ein immenses Wachstumspotenzial für den Cloud-nativen Stack in benachbarten Regionen wie dem Nahen Osten und Afrika, da sich die digitale Transformation weltweit beschleunigt", erklärte Olver. "Die Einführung dieser Praktiken und Technologien erfordert eine neue Sichtweise in puncto Sicherheit. Der von StackRox entwickelte Kubernetes-native Ansatz ist äußerst transformativ in seiner Fähigkeit, Sicherheits- und IT-Teams in die Lage zu versetzen, die Containersicherheit zu operationalisieren. Wir freuen uns, die Kubernetes Security Platform von StackRox einem breiteren Kreis globaler Nutzer zur Verfügung zu stellen, um sichere Systeme zu schaffen, die eine schnellere Anwendungsentwicklung und Innovation fördern."Laut IDC sollen die Investitionen in die Cloud-Infrastruktur in der EMEA-Region trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiter zunehmen und einen immer größeren Anteil des IT-Marktes ausmachen. Unternehmen in der Region erreichen durch die Einführung von Cloud-Funktionen mehr Wertschöpfung sowie zusätzliche Kosteneinsparungen, Entwicklungseffizienz und Sicherheitsgewinne durch Cloud-native Technologien wie Container und Kubernetes. Die Geschäftsvorteile von Cloud-nativen Technologien werden durch den Kubernetes-nativen Sicherheitsansatz von StackRox verstärkt. Dieser schützt Cloud-native Anwendungen über den gesamten Anwendungsentwicklungs-Lebenszyklus - von der Erstellung und Bereitstellung bis hin zur Laufzeit - mithilfe der deklarativen Daten und integrierten Kontrollen von Kubernetes für eine bessere Sicherheit, niedrigere Betriebskosten und ein geringeres Betriebsrisiko. Dadurch sind Kunden in der Lage, Sicherheits- und DevOps-Praktiken zusammenzuführen und Sicherheit als Code zu erreichen.Als Technologiepartner von Amazon Web Services (AWS)), Google Cloud Platform (GCP)), Microsoft Azure und Red Hat ist die StackRox Kubernetes Security Platform auch auf allen bedeutenden Cloud-Marktplätzen weltweit verfügbar.Weitere Informationen zu StackRox finden Sie unter https://www.stackrox.com/.Informationen zu StackRoxStackRox unterstützt Unternehmen beim sicheren Betrieb ihrer Container und Kubernetes-Umgebungen in großem Maßstab. StackRox bietet die branchenweit erste und einzige Kubernetes-native Container-Sicherheitsplattform, die es Sicherheits- und DevOps-Teams ermöglicht, ihre Sicherheits- und Compliance-Richtlinien über den gesamten Container-Lebenszyklus hinweg zu garantieren - von der Erstellung über die Bereitstellung bis hin zur Laufzeit. Die Kubernetes Security Platform von StackRox lässt sich in bestehende DevOps und Sicherheitstools integrieren und ermöglicht es Teams, Container- und Kubernetes-Sicherheit schnell zu operationalisieren. Zu den Kunden von StackRox zählen Cloud-native Unternehmen, Global-2000-Firmen und Regierungsbehörden. StackRox befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.stackrox.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.PressekontaktDex PolizziLumina Communications+1 646 741 8358stackrox@luminapr.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947409/StackRox_Logo.jpgOriginal-Content von: StackRox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147469/4683040