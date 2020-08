Die qualitativ hochwertige Lidar-Verarbeitung ermöglicht schnelles mobiles Kartieren für verschiedene Anwendungen

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass Kaarta Cloud die Lidar-Sensoren von Velodyne exklusiv unterstützt. Kaartas neue cloud-basierte Anwendung ist eine Plattform zur Verarbeitung, Speicherung und Bereitstellung von 3D-Räumen. Gepaart mit hochqualitativem Lidar zur Erfassung der Umgebung in 3D werden die Daten in Kaarta Cloud hochgeladen, um sie schnell und einfach in eine Punktwolke zur Anwendung zu verarbeiten. Die hochwertige mobile 3D-Kartierung steht nun einer breiteren Verbraucherbasis zur Verfügung.

The Kaarta Cloud platform allows users to process Velodyne's 3D lidar data into a registered point cloud map. It provides a continuous framework to the data which then can be optimized with functions including filtering, loop closure, conversion and more. (Photo: Kaarta)

Drei Velodyne-Sensoren Ultra Puck, Puck und HDL-32E werden von Kaarta Cloud unterstützt. Nach der Verwendung eines Velodyne-Sensors zum Scannen der Umgebung verwendet Kaartas proprietäre Kaarta Engine SLAM-Algorithmen (Simultaneous Localization and Mapping) zur unmittelbaren Verarbeitung von Lidar-Daten in eine registrierte Punktwolkenkarte. Dies ermöglicht den Anwendern die Erstellung präziser, messbarer 3D-Modelle und anschaulicher visueller Darstellungen komplexer Umgebungen, die von Gebäuden und Infrastruktur bis hin zu gefährlichen und schwer zugänglichen Gebieten reichen.

Mobile Scan-Systeme werden ständig weiterentwickelt und die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Das Interesse an der Lidar-Bildgebung für die Lagebeurteilung nach Erdbeben, die Vermessung beschädigter Gebäude, die Unterstützung von Ersthelfern in Notfallsituationen und vieles mehr wächst stetig. Mit den Anwendungen und der Verfeinerung dieser Tools wächst auch die Größe und Komplexität der gesammelten Daten. Dies erfordert neue Wege zum Managen massiver Datensätze, die mehr als eine Milliarde Punkte umfassen können. Zu diesem Zweck verwendet Kaarta Cloud ein extrem leistungsstarkes, parallel verarbeitetes Netzwerk, um die Verarbeitung massiver realitätsbezogener Erfassungsdateien zu bewältigen. Der Workflow von Kaarta Cloud ist darauf ausgelegt, den operativen Betrieb zu optimieren, den maximalen Nutzen aus den Lidar-Scans zu ziehen und den Datenaustausch und die Zusammenarbeit über die sichere Cloud-Speicherplattform zu fördern.

Kaarta Cloud unterstützt alle stabilen mobilen Kartierungssysteme von Kaarta, die Puck, HDL-32E und Ultra Puck von Velodyne in Stencil 2-16, Stencil 2-32 bzw. Stencil Pro von Kaarta integrieren. Velodyne und Kaarta haben große Erfahrung darin, Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen bei der Kartierung in einer Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen. So setzten Allvision und die Stadt Pittsburgh beispielsweise eine Velodyne-basierte Kaarta-Lösung ein, um detaillierte Analysen von Bordsteinkanten und Parkplätzen durchzuführen. Dieses Projekt lieferte Informationen, die zur Weiterentwicklung einer effizienten und ausgewogenen städtischen Mobilität beitragen, schnellere Lieferungen ermöglichen und das Parken in der Öffentlichkeit deutlich verbessern. Ein weiteres Beispiel ist McVeigh Mangum Engineering, das eine Velodyne-basierte Kaarta-Lösung in einer äußerst anspruchsvollen Initiative zur Dokumentation eines Krankenhauses in North Carolina mittels digitaler Kartierung einsetzte.

Kunden können sich jetzt für eine 30-tägige kostenlose Testversion der neuen Kaarta-Cloud-Plattform registrieren. Kaarta wird als "Automated with Velodyne"-Partner in einem gemeinsamen Webinar am 21. August von 10:00 bis 10:45 Uhr PDT diskutieren, wie Unternehmen die Lidar-Integration von Velodyne mit Kaarta Cloud nutzen.

"Kaarta Cloud ermöglicht den Zugang zu Kaartas fortschrittlicher SLAM-basierter Technologie für die Lidar-Sensoren von Velodyne in Ergänzung zu den Kaarta-Systemen", sagte Kevin Dowling, CEO von Kaarta. "Dadurch wird ein schneller, flexibler Arbeitsablauf für das Managen mobiler kartografischer 3D-Daten von der Erfassung vor Ort bis zu den fertigen Daten ermöglicht."

"Kaarta Cloud ist eine aufregende Innovation für das wachsende Ökosystem von Software-Tools, die es den Kunden und Partnern von Velodyne Lidar ermöglichen, großartige digitale 3D-Zwillinge zu erzeugen", sagte Jon Barad, Vice President für Business Development bei Velodyne Lidar. "Die Online-SLAM-Verarbeitung von Lidar-Daten erweitert die Fähigkeiten, den Umfang, die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit, mit der die Anwendergemeinschaft die Sensoren von Velodyne nutzen kann. Dies wird dazu beitragen, das enorme Potenzial für Lidar-basierte Innovations- und Kartierungsanwendungen freizusetzen."

Die Velodyne-Sensoren Ultra Puck, Puck und HDL-32E liefern ein hochauflösendes Bild zur Vermessung und Analyse verschiedenster Umgebungen. Sie bieten eine qualitativ hochwertige Auflösung und Performance zusammen mit einer vollständigen 360-Grad-Umgebungsansicht, um 3D-Daten in Echtzeit zu liefern.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz im kalifornischen San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über Kaarta

Kaarta, ein Innovationsträger auf dem Gebiet der mobilen 3D-Realitätserfassung in Echtzeit, verwandelt die reale Welt mit Schnelligkeit, Genauigkeit und Leichtigkeit in ihren digitalen Zwilling. Die zum Patent angemeldete Technologie von Kaarta basiert auf fortschrittlicher Robotik und ermöglicht einen schnellen Prozess von der Erfassung bis zur Lösung, wodurch der Workflow optimiert, der Zeit- und Kostenaufwand reduziert und eine neue Ebene des Raumverständnisses sowohl für Menschen als auch für autonome Maschinen geschaffen wird. Jetzt kann die gesamte Bandbreite der Interessenvertreter bei AECO, Anlagenplaner und -manager, Experten für das Management natürlicher Ressourcen und Entwickler für mobile Robotik auf Basis desselben Rahmenwerks arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaarta.com.

