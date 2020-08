BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über den weiteren Umgang mit der politischen Krise in Belarus (Weißrussland). Ein Thema der Gespräche soll die Frage sein, wie Präsident Alexander Lukaschenko dazu gebracht werden kann, in einen Dialog mit Opposition und Gesellschaft einzutreten. Die Außenminister der EU-Staaten hatten in Antwort auf die Polizeigewalt bei Demonstrationen bereits am vergangenen Freitag Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos auf den Weg gebracht. Zudem soll es Strafmaßnahmen gegen Personen geben, die für eine Fälschung der Präsidentenwahl verantwortlich gemacht werden.



Lukaschenko und seinen Unterstützern wird von der EU vorgeworfen, die Wahl am 9. August zu seinen Gunsten manipuliert zu haben und die Versammlungs-, Medien- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Er soll nach offiziellen Angaben die Abstimmung mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja nimmt aber einen Sieg für sich in Anspruch. Bei Protesten nach der Wahl wurden Tausende Menschen zeitweise festgenommen und die Sicherheitskräfte gingen brutal gegen Demonstranten vor. Die Proteste gegen Lukaschenko dauern dennoch bis heute an./aha/DP/nas

