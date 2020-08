Aktien: Novavax macht Tempo im Rennen um einen Corona-Impfstoff

Anzeige / Werbung Kommt ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus erst im nächsten oder doch schon in diesem Jahr? Geht es nach dem US-Pharmakonzern Novavax könnte es im Dezember 2020 so weit sein mit einer Zulassung für sein Mittel NVX-Cov2373. Eine Phase-II-Studie des möglichen Impfstoffs wurde den Angaben zufolge begonnen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Laut Novavax nehmen an ihr 2665 gesunde Erwachsene teil. "Da Südafrika im Winter einen Anstieg der Infektionszahlen erlebt, hat diese wichtige klinische Phase-2b-Studie das Potenzial, einen frühen Hinweis auf die Wirksamkeit sowie zusätzliche Sicherheits- und Immunogenitätsdaten für NVX-Cov2373 zu liefern", erläuterte Forschungsleiter Gregory Glenn. Novavax will mit der Studie, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikamentes prüft, den Angaben zufolge auch in Australien und den USA starten. Ziel sei es, durch größere klinische Studien genügend Daten zu sammeln, um vielleicht bereits im Dezember eine Zulassung zu erhalten. Novavax wird von der US-Regierung und der Gates-Foundation unterstützt. Moderna-Aktie orientiert sich nach unten CureVac und Moderna werden ebenfalls von Regierungen unterstützt schnell einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Moderna hat bereits mit der US-Regierung einen Vertrag über die Lieferung eines Impfstoffs geschlossen, doch die Aktie lahmt derzeit etwas. Die Unterstützung bei rund 65 Dollar wird derzeit getestet, damit ist auch der jüngste kurzfristige Aufwärtstrend nachhaltig gebrochen. Ein Test der nächsten Unterstützung bei rund 55 Dollar ist daher möglich. Das Rennen um den ersten Corona-Impfstoff bleibt spannend. Enthaltene Werte: US60770K1079,US6700024010,NL0015436031

