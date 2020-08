Das Höhere Organisationskomitee der Internationalen Jagd- und Reitsportausstellung von Abu Dhabi (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, ADIHEX) hat bekannt gegeben, dass die 18. Ausgabe der Veranstaltung vom 27. September bis 3. Oktober 2021 an sieben Tagen im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) stattfinden wird. Schirmherr ist S.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers' Club. Die Ausstellung wird sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte über sieben aufeinanderfolgende Tage erstrecken, in Übereinstimmung mit ihrer Entwicklungsstrategie, die sie zu einer umfassenden internationalen Messe macht.

Photos from ADIHEX 2019 (Photo: AETOSWire)

S.E. Majed Ali Al Mansouri, Generalsekretär des Emirates Falconers' Club und Vorsitzender des Höheren Organisationskomitees von ADIHEX, meinte, dass die freundliche Geste des Schirmherrn der Veranstaltung, S.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers' Club, und seine Anweisung, die Ausstellung um eine ganze Woche zu verlängern, ein Ergebnis des beispiellosen Eifers der Veranstaltungsteilnehmer sei.

S.E. Al Mansouri erklärte, dass die Verlängerung Besuchern und Ausstellern eine größere Möglichkeit bietet, von der Veranstaltung zu profitieren, um Kontakte zu knüpfen und ihre Geschäfte abzuschließen. Dies wird auch dazu beitragen, den steigenden Ansprüchen der Besucher gerecht zu werden, darunter Liebhaber von Falknerei, Jagd und Reitsport aus aller Welt.

S.E. Majed Al Mansouri fügte hinzu, dass die Veranstaltung einen beeindruckenden Anstieg der Besucherzahl auf insgesamt 1,6 Millionen seit ihrer Lancierung bis 2019 verzeichnen konnte.

S.E. Al Mansouri bekräftigte, dass die nächste Ausgabe ganz besonders sein wird, da sie mit der 50-Jahr-Feier der VAE zur Feier des Erfolgs und der Errungenschaften sowie mit dem Start des Plans für das Goldene Jubiläum für die nächsten 50 Jahre zusammenfällt.

Der Emirates Falconers' Club hat einen strategischen Plan verabschiedet, um die ADIHEX in den kommenden Jahren als größte Ausstellung ihrer Art in der MEA-Region zu erhalten. Der Plan sieht eine schrittweise Erweiterung der Veranstaltungsfläche und einen Quantensprung in der Zahl der lokalen und internationalen Aussteller und Besucher vor.

S.E. Al Mansouri sagte: "Die VAE haben in den vergangenen Jahrzehnten auf verschiedenen Gebieten einzigartige Leistungen erbracht und es geschafft, regional und weltweit führende Positionen im Bereich der Regierungseffizienz und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit einzunehmen und gleichzeitig ihr Erbe zu bewahren. Nun sehen wir den nächsten 50 Jahren entgegen."

Die nächste Ausgabe der ADIHEX steht unter dem Thema "Sustainability and Heritage... A Reborn Aspiration" (Nachhaltigkeit und Tradition, ein wiedergeborenes Ziel), das die Bemühungen Abu Dhabis und der Welt zur Förderung der Umwelt und der nachhaltigen Jagd, des traditionellen Sports und der damit verbundenen Industrien widerspiegelt.

Die ADIHEX bietet Teilnehmern und Besuchern ein umfassendes Angebot in ihren 11 Sektoren: veterinärmedizinische Produkte und Dienstleistungen, Jagdwaffen, Medien, Outdoor-Freizeitfahrzeuge und -ausrüstung, Jagdtourismus und Safari, Kunsthandwerk, Reitsport, Falknerei, Fischerei und Wassersport, Jagd- und Campingausrüstung und Kulturerbe.

