FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.08.2020 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3094 (2917) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 220 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2776 (2684) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3108 (3086) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 217 (271) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 136 (127) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 50 (30) PENCE - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY INITIATES BABCOCK INT. WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 290 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2850 (2550) PENCE - 'EW' - PEEL HUNT RAISES LUCECO TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 198 (135) PENCE - PEEL HUNT RAISES LUCECO TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 198 (135) PENCE - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 270 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 75 (100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2300 (2200) PENCE - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR BHP GROUP TO 1710 (1750) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3070 (2950) PENCE - 'BUY'



