Vaduz (ots) - Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 98 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurde ein zusätzlicher Fall gemeldet. Es handelt sich um eine Person, die sich auf Reisen in einem Land, das derzeit nicht als Risikogebiet mit Quarantänepflicht gilt, infiziert hat. Bisher trat ein Todesfall im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. 88 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen.



Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf www.hebensorg.li verwiesen.



