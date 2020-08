Leipzig (ots) - Am 22. August steigt Yoan Pablo Hernandez nach sechs Jahren Abstinenz gegen Kevin Johnson wieder in den Ring. Zudem boxen Adam Deines sowie Nachwuchshoffnung Tom Dzemski. Ab 22.20 Uhr überträgt "Sport im Osten" die Box-Gala aus Magdeburg im MDR-Fernsehen und im Stream unter mdr.de.Kaum hat der Box-Sport in Deutschland nach der Corona-Pause sein Comeback gefeiert, fliegen schon zum zweiten Mal auf der Magdeburger Seebühne am 22. August die Fäuste. Dabei ist SES-Promoter Ulf Steinforth ein besonderer Coup gelungen: Der ehemalige Cruisergewichts-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez aus Kuba zieht nach langer Pause wieder die Boxhandschuhe an - und gibt zudem sein Debüt im Schwergewicht.Sein Gegner ist niemand Geringeres als der US-Amerikaner Kevin Johnson, der bereits Schwergewichtsgrößen wie Vitali Klitschko, Anthony Joshua oder Tyson Fury gegenüberstand.Steinforth ist zuversichtlich, dass sich der Aufstieg des Wahl-Stendalers ins Schwergewicht auszahlen wird und träumt schon von Größerem: "Wir planen zwei, drei Kämpfe und hoffen, dann schon in der Weltspitze zu sein."Neben dem Hernandez-Showdown stehen fünf weitere Kämpfe auf dem Programm. Für Adam Deines und Tom Dzemski geht es dabei im Halbschwergewicht um internationale Titel. "Das ist genial", schwärmte Dzemski. "Ich freue mich riesig und bedanke mich für die Chance. Mir fehlen dafür eigentlich die Worte."Nach der gelungenen SES-Gala am 18. Juli soll auch diesmal vor Publikum geboxt werden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4683456