HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass der tiefgreifende Konzernumbau beim Spezialchemiekonzern bereits sehr weit fortgeschritten sei, erweise sich in der gegenwärtigen Krise als vorteilhaft, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Effekt der Umstrukturierung verfüge der Konzern mit "Consumer Protection" nun sogar über ein Segment, das dank Corona eine Sonderkonjunktur erlebe./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 11:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

