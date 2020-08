Die Wiener Börse hat sich Mittwochnachmittag schwächer gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.204,27 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,37 Prozent. In einem ruhigen Börsenhandel setzt der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Abwärtsschub fort und steht bereits vor seinem 5. Verlusttag in Folge.An den europäischen Leitbörsen gibt es ungeachtet der weiter steigenden Zahlen an Neuinfektionen ...

