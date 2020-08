Mainz (ots) -Woche 34/20Donnerstag, 20.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die Arche Noah - Legende und WahrheitSüdafrika 201923.10 Legende und Wahrheit - Die WikingerRäuber aus dem NordenGroßbritannien 201623.50 Legende und Wahrheit - Die WikingerAufbruch in die Neue WeltGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 20131.45 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 20182.30 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall KachelmannDeutschland 20153.15 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 20164.00 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 35/20Montag, 24.08.Bitte Programmänderungen beachten:1.15 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 20122.00 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 20192.45 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20153.30 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20174.15 Böse BautenHitlers Architektur an Nord- und OstseeDeutschland 20184.45 Böse BautenHitlers Architektur - Von Weimar bis zum KriegDeutschland 2019die 6-teilige Reihe "Terror" entfälltDienstag, 25.08.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 2016"Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt6.15 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 2015"Die sieben großen Lügen der Geschichte" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4683771