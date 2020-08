Zürich (ots) - Krokus-Sänger Marc Storace bereitet sich auf eine Solokarriere vor. Das bestätigt dessen Manager gegenüber der "Handelszeitung". Im Juli liess Storace seinen Namen als Marke im Markenregister eintragen. Bereits die Markenkategorie zu "Storace" lässt wenig Zweifel offen, umfasst sie doch unter anderem "Komponieren von Musik" und "Musikdienstleistungen". Storaces Manager sagt dazu: "Wir haben die Marke eintragen lassen, weil wir an Marcs Solokarriere nach Krokus arbeiten."



Die Hardrockband Krokus ging 2019 nach rund 45 Jahren auf Abschiedstournee. Seine jüngsten Auftritte hatte Sänger Storace jedoch in der Fernsehsendung "Sing meinen Song" von TV24, in welcher der Rocker jeweils Songs anderer Musiker und Musikerinnen interpretieren musste und dabei ganz neue Seiten zeigte.



