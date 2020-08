Das chinesische Handelsministerium kündigte in einem Dokument an, das Testprogramm zur digitalen Zentralbankwährung auf weitere Städte auszuweiten. Kein halbes Jahr nach der Ankündigung, den digitalen Yuan in ausgewählten Städten zu testen, erreicht das chinesische Testprogramm eine völlig neue Stufe.? Chinas CBDC kommt in mehrere Großstädte? Einführung zu Olympischen Winterspielen 2022? Angriff auf US-Dollar als WeltwährungImmer mehr Staaten intensivieren ihre Überlegungen um eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...