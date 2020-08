Wie A.P. Moller-Maersk berichtet, verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen (EBITDA) in dem 2. Quartal (Q2) 2020 auf 1,7 Milliarden USD, was höher als die anfänglichen Erwartungen in der Handelsaktualisierung vom Juni mit einem EBITDA war, das leicht über 1,5 Milliarden USD lag. Die Einnahmen sind um 6,5% auf 9 Milliarden USD gesunken,...

