Am 8. August trafen die ersten Lieferungen argentinischer Zitronen in Guangzhou ein, seit sich der Markt der Volksrepublik China im Dezember 2019 öffnete. Das sind 48 Tonnen Frischzitronen, die von den Unternehmen Citromax und San Miguel von ihren Farmen in der Provinz Tucumán exportiert wurden. Foto © Federcitrus Neben diesen zwei Unternehmen werden Argenti Lemon und Diego...

