LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Belarus/EU:



"Die EU kann gar nicht anders, als die Wahrheit zu benennen: Die jüngste Wiederwahl des weißrussischen Machthabers Lukaschenko war gefälscht. Jedoch ist dies gar nichts Neues. Schon lange trägt Lukaschenko den unrühmlichen Titel "Europas letzter Diktator". Warum also bezieht man diesmal so klar Stellung? Noch hält Lukaschenko die Mittel der Staatsmacht in der Hand; es gibt (zumindest bisher) keine Anzeichen, dass die Sicherheitskräfte ihm die Gefolgschaft verweigerten. Und so wie klar ist, dass bei Lukaschenkos Wahl nachgeholfen wurde, ist keineswegs ausgemacht, dass die Opposition gewonnen hätte. Es kommt nun darauf an, wie sich Russland verhält. So wie bei den ukrainischen Umwälzungen 2004/5 und 2013/14 ist der Kreml extrem besorgt, dass vor seiner Haustür passieren könnte, was er im eigenen Land nicht zulassen will: offene, freie Opposition. Präsident Putin liebäugelt schon lange damit, Weißrussland in sein Reich zu holen. Es könnte sein, dass Lukaschenko, der sich bisher dagegen sträubte, doch die bittere Pille "Wiedervereinigung" schluckt, um an der Macht beteiligt zu bleiben. Wie würde die EU dann reagieren?"/yyzz/DP/nas

