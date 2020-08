BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum US-Wahlkampf:



"Mit zwei sehr alten Kandidaten wird der jungen Generation keine Alternative geboten. Es ist schwer verständlich, dass dieses immer wieder faszinierende Land in einer Kerndisziplin der Demokratie so versagt. Wo sind denn all die Talente, die schrägen Typen, die Träumer, die Fantasten? Gerne wird als Einwand angeführt, die Kandidaten müssten viel Geld haben, um aufgestellt zu werden. Das stimmt - und ist doch nicht die ganze Wahrheit. Obama siegte gegen McCain dank seiner intelligenten Digital-Strategie. Trump schlug Hillary Clinton, weil er die entscheidenden Zielgruppen punktgenau identifizierte. Außerdem könnten die Lobbys ja auch einen jüngeren Kandidaten oder eine junge Kandidatin finanzieren - es müssen ja nicht Revolutionäre sein. So aber müssen die jungen Leute, um deren Zukunft es geht, ihr Kreuz bei einem Multimillionär jenseits des Rentenalters machen. Wen wundert's, dass viele lieber auf der Straße abstimmen als auf dem Weg des in jeder Hinsicht antiquierten Wahl-Prozedere?"/yyzz/DP/he

