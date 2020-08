DJ Intel kauft eigene Aktien für 10 Milliarden US-Dollar zurück

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chiphersteller Intel will in einem beschleunigten Verfahren eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bis Ende des Jahres sollen auf diesem Weg 166 Millionen Anteilsscheine erworben werden, teilte der US-Konzern mit.

Der Aktienrückkauf ist Teil eines Programms im Volumen von 20 Milliarden Dollar, das im Oktober angekündigt und im März ausgesetzt worden war. Der Rückkauf soll mit vorhandenen Barmitteln finanziert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.