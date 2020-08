DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Aktien des insolventen Bezahldienstleisters Wirecard müssen DAX und TecDAX verlassen. Damit wird eine in der vergangenen Woche beschlossene Reform des Regelwerks erstmals angewendet. Demnach müssen insolvente Unternehmen künftig die DAX-Familie kurzfristig verlassen. Neu in den DAX werden die Titel von Delivery Hero aufgenommen. Den freiwerdenden Platz im TecDAX nehmen LPKF Laser ein. Damit ergeben sich auch in den anderen Indizes der DAX-Familie Veränderungen. Den Platz von Delivery Hero im MDAX nehmen Aixtron ein. Deren Platz im SDAX übernehmen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn 24. August wirksam. Grund des umfangreichen Umbaus ist die Reform des Regelwerks. Am Verbleib von Wirecard im DAX nach Insolvenz und Bilanzbetrug hatte sich heftige Kritik entzündet. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. September 2020.

TAGESTHEMA II

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 28. und 29. Juli Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Zeiten niedriger Zinssätze diskutiert. Die Notenbanker kündigten zum Abschluss ihres Treffens keine neuen konkreten Schritte an und bekräftigten ihr Versprechen, aggressive Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft beizubehalten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Notenbankchef Jerome Powell und andere führende Fed-Vertreter haben angedeutet, dass sie sich auf einen langfristigen Ansatz vorbereiten, um Zeiten niedriger Inflation auszugleichen, indem sie sich um nachfolgende Phasen etwas höherer Inflation bemühen. Diese Diskussionen könnten Aufschluss darüber geben, wie die Zentralbank die Wirtschaft nach den Belastungen infolge der Pandemie dieses Jahr stützen will. Die Fed hat die Zinssätze bereits auf nahezu Null gesenkt und das Anleihekaufprogramm mit einem Volumen von mittlerweile 7 Billionen US-Dollar massiv ausgeweitet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 2Q

08:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Online-HV

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

LEG Immobilien: 3,60 EUR Reckitt Benckiser: 0,73 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,8% gg Vj - CH 08:00 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,808 Mrd CHF - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 923.000 zuvor: 963.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 20,0 zuvor: 24,1 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 5,5 bis 7,0 Mrd EUR, davon: 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2024 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2025 1,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2027 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 1 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,1 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen (OATi/OATei) im Gesamtvolumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige Anleihen (OATi) mit Laufzeit März 2028 3,15-prozentige Anleihen (OATei) mit Laufzeit Juli 2032 0,10-prozentige Anleihen (OATei) mit Laufzeit Juli 2036

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.804,50 -0,96 S&P-500-Indikation 3.360,75 -0,40 Nasdaq-100-Indikation 11.275,50 -0,42 Nikkei-225 22.866,85 -1,05 Schanghai-Composite 3.373,48 -1,02 +/- Ticks Bund -Future 176,69% +17 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.977,33 0,74 DAX-Future 12.932,50 0,61 XDAX 12.933,71 0,58 MDAX 27.402,47 0,33 TecDAX 3.111,13 0,58 EuroStoxx50 3.317,62 0,85 Stoxx50 2.999,67 0,94 Dow-Jones 27.692,88 -0,31 S&P-500-Index 3.374,85 -0,44 Nasdaq-Comp. 11.146,46 -0,57 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,52% +11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer schwächeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Der DAX wird voraussichtlich das untere Ende der Seitwärtsspanne zwischen 12.800 und 13.000 Punkten testen. "Die Märkte reagieren verschnupft auf die US-Notenbank", sagt ein Analyst. Die US-Notenbank sehe in der Bewältigung der Krise nun die Fiskalpolitik und damit die Regierung in der Pflicht. "Von dieser ist aber erst einmal nichts zu erwarten", heißt es mit Blick auf den Streit im Kongress.

Rückblick: Fester - Stützend wirkten neue Rekordstände an Wall Street. Es gab nur wenigen Nachrichten und Umsätze waren dünn. Nach dem Militärputsch in Mali wurden Aktien mit Bezug zum westafrikanischen Land verkauft. Resolute Mining brachen um 11,7 Prozent ein, Hummingbird Resources verloren 10,1 Prozent. Fortum reagierten auf die Zweitquartalszahlen mit Abgaben von 4,9 Prozent. Die Zahlen fielen laut Citigroup schwach aus, belastet von niedrigen Kassa-Strompreisen sowie der Schwäche in Russland. Moeller-Maersk gewannen 5 Prozent. Die dänische Reederei profitierte im zweiten Quartal von höheren Frachtraten und niedrigeren Treibstoffpreisen in Verbindung mit Kosteneinsparungen. Avon Rubber legten um 7,1 Prozent zu beflügelt von einem Zehnjahresvertrag mit der Beschaffungsagentur der Nato.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - RWE gaben in Reaktion auf die Kapitalerhöhung 4,6 Prozent nach. Der Bruttoemissionserlös von rund 2 Milliarden Euro soll nach Angaben des Unternehmens in den Ausbau des Segments erneuerbare Energien fließen. Lufthansa gewannen 3,6 Prozent. Die Fluggesellschaft und die Pilotengewerkschaft Cockpit hatten sich geeinigt. Die Aufschläge der Lufthansa-Aktie erfolgten in einem freundlichen Sektorumfeld für Reiseaktien. Tui schlossen 1,7 Prozent fester. Zooplus stiegen um 9,3 Prozent. Einerseits gilt Zooplus als Covid-19-Gewinner, weil sich das Geschäft mit Tierbedarf stärker in den Internet-Handel verlagert hat. Daneben hieß es, dass die Pandemie mit den Lockdowns den Trend zu Haustieren noch einmal verstärkt habe, so dass auch das Geschäft insgesamt wachse.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutlich nach oben ging es mit der Aktie von Delivery Hero. Die Titel steigen in den DAX auf und nehmen dort den Platz von Wirecard ein. Delivery Hero wurden bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent höher getaxt - bei sehr hohen Umsätzen. Die übrigen von den Änderungen der DAX-Familie betroffenen Aktien reagierten dagegen kaum.

USA / WALL STREET

Schwächer - Zur Eröffnung hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite jeweils Rekordstände markiert, dann drehten die Indizes ins Minus - belastet vom Fed-Protokoll. Dort wurden Sorgen um die US-Wirtschaft in Zeiten der Pandemie formuliert. Die Volatilität bleibe hoch, so ein Marktteilnehmer. Vor allem die politische Großwetterlage sorge für anhaltende Zurückhaltung. So stocken die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Corona-Hilfen weiterhin, während der Präsidentschaftswahlkampf in die heiße Phase eintrat. Ein leichtes Entspannungssignal gab es im Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten wollen in den kommenden Tagen über das Handelsabkommen sowie die Maßnahmen Washingtons gegen chinesische Technologiefirmen beraten, hieß es von offizieller Seite. Die Apple-Aktie gewann 0,1 Prozent. Im Verlauf knackte die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers erstmals die Marke von 2 Billionen Dollar. Kein anderes US-Unternehmen war je so hoch bewertet. Die Boeing-Aktie verlor 0,6 Prozent, obwohl der Flugzeughersteller erstmals seit Dezember eine Bestellung für seinen Problemflieger 737 Max erhalten hatte.

US-Staatsanleihen büßten zwischenzeitliche Gewinne wieder ein. Doch die andauernden Unsicherheiten um die Covid-19-Pandemie und die Aussicht, dass die Zinsen noch für eine längere Zeit nahe Null liegen werden, stützen übergeordnet weiter das Sentiment. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 2,2 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1848 +0,04% 1,1843 1,1895 +5,6% EUR/JPY 125,62 +0,04% 125,57 125,78 +3,0% EUR/CHF 1,0836 +0,03% 1,0833 1,0837 -0,2% EUR/GBP 0,9045 +0,12% 0,9035 0,9021 +6,9% USD/JPY 106,02 -0,05% 106,07 105,74 -2,5% GBP/USD 1,3099 -0,09% 1,3111 1,3188 -1,2% USD/CNH 6,9188 -0,03% 6,9211 6,9124 -0,7% Bitcoin BTC/USD 11.716,01 0,023 11.713,31 11.741,01 +62,5%

August 20, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)

Der Dollar erholte sich von seiner jüngsten Schwäche. Der Dollar-Index zog um 0,8 Prozent an. Der Euro geriet somit unter Druck und notierte im späten US-Handel noch bei 1,1847 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1953 Dollar. Auch das Pfund gab zwischenzeitliche Gewinne ab, nachdem es im Verlauf auf den höchsten Stand zur US-Währung seit über sieben Monaten gestiegen war.

Der Dollar kann seine Vortagesaufschläge im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen verteidigen. Nach einer fünftägigen Talfahrt stützten nun die Fed-Aussagen, heißt es. Die Fed habe keine zusätzlichen und unmittelbaren geldpolitischen Lockerungen in Aussicht gestellt, sondern auf die Fiskalpolitik der Regierung verwiesen, heißt es. Die UBS-Analysten verweisen auf den Umstand, dass die Fed keine Kontrolle der Renditekurve anstrebe.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,49 42,93 -1,0% -0,44 -26,5% Brent/ICE 45,01 45,37 -0,8% -0,36 -27,5%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten und schlossen nur leicht im Minus. Händler verwiesen auf die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten, die erneut einen Rückgang verzeichnet hatten - die vierte Woche in Folge. WTI fiel um 0,1 Prozent auf 42,84 Dollar. Brent gab um 0,6 Prozent auf 45,20 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,19 1.930,40 +0,8% +15,79 +28,3% Silber (Spot) 27,11 26,73 +1,4% +0,38 +51,9% Platin (Spot) 941,20 938,00 +0,3% +3,20 -2,5% Kupfer-Future 2,98 3,02 -1,3% -0,04 +5,8%

Gold wurde verkauft. Nachdem die Feinunze im Tageshoch 2.007 Dollar gekostet hatte, sackte der Preis um 3,0 Prozent auf 1.941 Dollar ab. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die Erholung des Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Finnland / EU

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern hat Finnland strenge Einreisebeschränkungen für Reisende aus den meisten EU-Staaten verhängt.

- DEUTSCHLAND

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Bevölkerung dazu gemahnt, sich neu auf die bislang völlig unbekannte Gefahr der Coronavirus-Pandemie einzustellen. "Die Spuren der Pandemie werden länger und tiefgreifender sein, als wir uns das heute vorstellen können", sagte Schäuble.

POLITIK USA / CHINA

Die USA und China wollen in den kommenden Tagen über das Handelsabkommen sowie die Maßnahmen Washingtons gegen chinesische Technologiefirmen beraten. Bei den Gesprächen per Videokonferenz soll es um die Fortschritte hinsichtlich der Erfüllung des Phase-Eins-Abkommens gehen, sagten Vertreter beider Seiten. Zuletzt war nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump unklar, ob die geplanten Verhandlungen stattfinden würden.

IRANSANKTIONEN

US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Mike Pompeo angewiesen, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. Pompeo solle den UN-Sicherheitsrat darüber in Kenntnis setzen, dass die USA "praktisch alle vorher ausgesetzten Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran wiederherstellen wollen", sagte Trump. Der sogenannte Snapback-Mechanismus ermöglicht die Wiedereinsetzung aller Sanktionen aus der Zeit vor dem Atomabkommen, wenn ein Unterzeichnerstaat der Vereinbarung feststellt, dass der Iran gegen dessen Vorgaben verstößt.

SPANNUNGEN EU / TÜRKEI

Trotz des zunehmenden Drucks vonseiten der EU will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin mit türkischen Erkundungsschiffen nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer suchen lassen. Die Türkei werde "Piraten" nicht nachgeben. Seit der Entdeckung von Gasvorkommen im Mittelmeer gibt es heftigen Streit zwischen Ankara und Athen um deren Ausbeutung. Griechenland bekommt als EU-Mitgliedsstaat dabei Unterstützung aus Brüssel.

NOTSTAND KALIFORNIEN

Wegen dutzender sich rasch ausbreitender Waldbrände hat der US-Bundesstaat Kalifornien den Notstand ausgerufen.

BUNDESHAUSHALT

Die Bundesregierung wird nach Worten von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Zuge der Corona-Krise trotz eines erwarteten Wirtschaftsaufschwungs auch 2021 eine Ausnahmeregel bei der Schuldenbremse ziehen. Von der Ausnahme habe die Regierung bereits zur Finanzierung der jüngsten Hilfsmaßnahmen Gebrauch gemacht.

Die deutschen Steuereinnahmen sind angesichts der Corona-Pandemie erneut gesunken, anders als in den Vormonaten aber nur noch leicht. Im Juli nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegen Vorjahresmonat um 0,3 Prozent ab. Wesentlich trug dazu ein Zufluss von im April gestundeten Steuerzahlungen bei, die nunmehr fällig wurden. Im Juni waren die Steuereinnahmen noch infolge der Corona-Krise um 19,0 Prozent, im Mai um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen.

GESETZLICHE KRANKENKASSEN DEUTSCHLAND

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den von der Corona-Pandemie geprägten ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Einnahmenüberschuss verzeichnet. Die Ausgaben gingen dabei von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr zurück, weil Patienten weniger zum Arzt und ins Krankenhaus gingen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Ressortchef Jens Spahn (CDU) mahnte aber, es handele sich dabei nur um eine "Momentaufnahme". Der Gesundheitsfonds wies ein milliardenschweres Defizit auf.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Trotz des zunehmenden Drucks vonseiten der EU will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin mit türkischen Erkundungsschiffen nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer suchen lassen. Seit der Entdeckung von Gasvorkommen im Mittelmeer gibt es heftigen Streit zwischen Ankara und Athen um deren Ausbeutung. Griechenland bekommt als EU-Mitgliedsstaat dabei Unterstützung aus Brüssel.

TAG IMMOBILIEN

hat ihren operativen Gewinn (FFO) im zweiten Quartal auf 44,5 von 42,0 Millionen Euro im Vorquartal gesteigert und eine Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht gestellt. Die Netto-Ist-Miete lag im Quartal bei 80,0 Millionen Euro nach 79,7 Millionen Euro im Vorquartal. Das Mietergebnis erhöhte sich auf Grund reduzierter Bewirtschaftungskosten überproportional auf 67,0 Millionen von 66,0 Millionen Euro im Vorquartal. Mietausfälle in Folge der Covid-19-Pandemie waren auch im zweiten Quartal 2020 kaum zu verzeichnen.

Die TAG Immobilien begibt eine vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 450 Millionen Euro.

APPLE

hat am Mittwoch als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von 2 Billionen US-Dollar erreicht.

GOODYEAR

US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgerufen, keine Reifen des Herstellers Goodyear mehr zu kaufen. Er reagierte damit auf Berichte, nach denen der Konzern seinen Mitarbeitern das Tragen von Kleidung mit politischen Botschaften wie dem Trump-Slogan "Make America Great Again" (MAGA) verbietet.

INTEL

Der Chiphersteller Intel will in einem beschleunigten Verfahren eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

NVIDIA

Der Grafikchip-Hersteller hat seine starke Entwicklung während der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt und auch im vergangenen Quartal Rekordumsätze erzielt. Getrieben wurde dies durch eine starke Nachfrage nach Online-Glücksspielen und Remote-Computing-Dienstleistungen. Der Umsatz sprang in dem Quartal per Ende Juli um 50 Prozent auf 3,87 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern 99 Cent je Aktie, nach 90 Cent im Vorjahreszeitraum. An der Wall Street war ein Gewinn von 95 Cent je Aktie erwartet worden.

August 20, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.