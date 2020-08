DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chiphersteller Intel will in einem beschleunigten Verfahren eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bis Ende des Jahres sollen auf diesem Weg 166 Millionen Anteilsscheine erworben werden, teilte der US-Konzern mit. Der Aktienrückkauf ist Teil eines Programms im Volumen von 20 Milliarden Dollar, das im Oktober angekündigt und im März ausgesetzt worden war. Der Rückkauf soll mit vorhandenen Barmitteln finanziert werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 923.000 zuvor: 963.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 20,0 zuvor: 24,1 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

S&P-500-Indikation 3.359,00 -0,45% Nasdaq-100-Indikation 11.273,50 -0,44% Nikkei-225 22.885,10 -0,98% Hang-Seng-Index 24.660,15 -2,06% Kospi 2.272,88 -3,71% Shanghai-Composite 3.374,02 -1,00% S&P/ASX 200 6.118,30 -0,80%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach -- Die Börsen folgen den US-Vorgaben, wobei sich die Abgaben im Verlauf des Handels ausgeweitet haben. An der Wall Street waren die Indizes im Anschluss an die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung von Juli in negatives Terrain abgerutscht. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sich die Notenbanker große Sorgen um weitere negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft machen und nur gedämpft optimistisch sind bezüglich einer Erholung im zweiten Halbjahr. Sie halten daher weitere staatliche Stützungsmaßnahmen dringend für erforderlich. Gleichzeitig ringen im US-Kongress die beiden Parteien aber weiter erfolglos genau darum, während die Zahlen der Corona-Neuinfektionsfälle weltweit weiter steigen. Unter den Einzeltiteln gewinnen Panasonic gegen den schwächeren Tokioter Markt 2,2 Prozent. Einem Bericht zufolge soll das Unternehmen eine Ausweitung seiner Batterieproduktionskapazitäten für den US-Elektroautobauer Tesla planen. Stark unter Druck stehen dagegen in Hongkong Genting. Der Kurs bricht um 36 Prozent ein. Das Tourismusunternehmen, das auch Kreuzfahrten betreibt, hat zum Schutz seiner Liquidität Zahlungen an seine Gläubiger ausgesetzt.

US-NACHBÖRSE

Die Ankündigung eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 10 Milliarden Dollar bescherte der Intel-Aktie Auftrieb. Auf Nasdaq.com ging es um 3,6 Prozent nach oben. Für Nvidia ging es dagegen um 2,2 Prozent nach unten, obwohl der Grafikchipexperte gewinn- wie umsatzseitig die Konsensschätzungen mit seinen Quartalszahlen übertroffen hatte. Für das Kursminus dürften Gewinnmitnahmen gesorgt haben, zumal sich der Kurs der Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als verdoppelt hat. Der Bekleidungskonzern L Brands wartete mit besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen für sein zweites Quartal auf. Die Aktie wurde darauf um 5,2 Prozent nach oben genommen. Ein Minus von 7 Prozent verzeichneten XpresSpa Group nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.692,88 -0,31 -85,19 -2,96 S&P-500 3.374,85 -0,44 -14,93 4,46 Nasdaq-Comp. 11.146,46 -0,57 -64,38 24,23 Nasdaq-100 11.318,64 -0,71 -80,39 29,61 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 765,5 Mio 770,5 Mio Gewinner 1.191 1.172 Verlierer 1.794 1.820 unverändert 96 76

Schwächer - Zur Eröffnung hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite jeweils noch neue Rekordstände markiert, ehe es im Anschluss an die Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung mit den Kursen nach unten ging. Die Notenbanker warnen darin ausdrücklich vor weiteren negativen Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und fordern weitere Unterstützungsmaßnahmen des Staates. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Corona-Hilfen stocken aber weiter, während der Präsidentschaftswahlkampf in die heiße Phase eintritt. Die Apple-Aktie gewann 0,1 Prozent. Im Verlauf des Handels hatte die Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 2 Billionen Dollar geknackt. Kein anderes US-Unternehmen war je so hoch bewertet. Boeing verloren mit dem breiten Markt 0,6 Prozent. Dass der Flugzeughersteller erstmals seit Dezember eine Bestellung für seinen Problemflieger 737 Max erhalten hat, stützte nicht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,4 0,14 -105,7 5 Jahre 0,28 1,1 0,27 -164,1 7 Jahre 0,48 1,8 0,47 -176,4 10 Jahre 0,69 2,2 0,66 -176,0 30 Jahre 1,42 2,5 1,40 -164,5

Die US-Staatsanleihen büßten zwischenzeitliche Gewinne wieder ein. Die andauernden Unsicherheiten um die Covid-19-Pandemie und die Aussicht, dass die Zinsen noch für eine längere Zeit nahe Null liegen werden, stützten dessen ungeachtet übergeordnet weiter ddie Stimmung für die Festverzinlichen, hieß es. Fondsmanagerin Georgina Taylor von Invesco verwies zudem auf die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 2,2 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:44 % YTD EUR/USD 1,1837 -0,1% 1,1843 1,1933 +5,5% EUR/JPY 125,55 -0,0% 125,57 125,88 +3,0% EUR/GBP 0,9050 +0,2% 0,9035 0,9012 +6,9% GBP/USD 1,3078 -0,2% 1,3111 1,3242 -1,3% USD/JPY 106,07 +0,0% 106,07 105,48 -2,4% USD/KRW 1187,60 +0,5% 1182,22 1182,39 +2,8% USD/CNY 6,9233 +0,0% 6,9207 6,9189 -0,6% USD/CNH 6,9198 -0,0% 6,9211 6,9137 -0,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7170 -0,2% 0,7183 0,7258 +2,3% NZD/USD 0,6556 -0,0% 0,6602 0,6625 -2,6% Bitcoin BTC/USD 11.702,00 -0,1% 11.713,31 11.769,01 +62,3%

Der Dollar erholte sich deutlich von seiner fünftägigen Verlustserie. Der Dollar-Index zog um 0,8 Prozent an. Der Euro notierte im späten US-Handel mit 1,1847 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1953 Dollar. Auch das Pfund gab zwischenzeitliche Gewinne ab, nachdem es im Verlauf auf den höchsten Stand zur US-Währung seit über sieben Monaten gestiegen war, auch etwas gestützt von höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Großbritannien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,49 42,93 -1,0% -0,44 -26,5% Brent/ICE 44,99 45,37 -0,8% -0,38 -27,5%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten und schlossen nur leicht im Minus. Händler verwiesen auf die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten, die erneut einen Rückgang zeigten - die vierte Woche in Folge. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,1 Prozent auf 42,84 Dollar. Brent gab um 0,6 Prozent auf 45,20 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.941,45 1.930,40 +0,6% +11,05 +28,0% Silber (Spot) 26,99 26,73 +1,0% +0,26 +51,2% Platin (Spot) 938,95 938,00 +0,1% +0,95 -2,7% Kupfer-Future 2,98 3,02 -1,5% -0,05 +5,6%

Gold wurde verkauft. Nachdem die Feinunze im Tageshoch 2.007 Dollar kostete, fiel der Preis um 3,0 Prozent auf 1.941 Dollar. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die Erholung des Dollar als Belastungsfaktor.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 28. und 29. Juli Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Zeiten niedriger Zinssätze diskutiert. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, gehen sie davon aus, dass die Wirtschaft bei der Erholung von der Corona-Pandemie mehr Unterstützung braucht, jedoch waren sie unsicher über das Timing möglicher Schritte. Eine Reihe von Notenbankern glaubte, eine "zusätzliche Akkomodierung könnte nötig sein". Die Notenbanker kündigten keine neuen konkreten Schritte an und bekräftigten ihr Versprechen, aggressive Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft beizubehalten.

USA/IRAN

US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Mike Pompeo angewiesen, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. Der sogenannte Snapback-Mechanismus ermöglicht die Wiedereinsetzung aller Sanktionen aus der Zeit vor dem Atomabkommen, wenn ein Unterzeichnerstaat der Vereinbarung feststellt, dass der Iran gegen dessen Vorgaben verstößt. Es ist allerdings umstritten, ob die USA dazu nach ihrem Austritt aus dem Abkommen noch berechtigt sind.

FACEBOOK

Nach Twitter ist nun auch Facebook gegen die QAnon-Bewegung vorgegangen, die Verschwörungstheorien verbreitet und US-Präsident Donald Trump unterstützt. Facebook hat fast 800 Gruppen mit Verbindungen zu QAnon aus seinem Netzwerk entfernt. Auch seien rund hundert Seiten und etwa 1.500 Anzeigen mit Verbindungen zu der Bewegung beseitigt worden, hieß es.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.