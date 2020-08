DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG: Schaeffler AG plant Schaffung von genehmigtem Kapital für bis zu 200 Mio. neue Aktien



20.08.2020 / 08:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herzogenaurach, 20. August 2020. Die Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) lädt heute ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. September 2020 ein, die gemäß den Vorgaben der COVID-Gesetzgebung virtuell durchgeführt wird.



Einziger Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Hauptversammlung ist die Schaffung eines genehmigten Kapitals, um gegebenenfalls im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zu 200 Millionen neue Vorzugsaktien begeben zu können.



Weder die Einladung noch ein etwaiger Beschluss der Hauptversammlung stellen die Ankündigung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung dar.



Das zu beschließende genehmigte Kapital hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Es dient dazu, im Rahmen einer eventuellen Kapitalerhöhung die Kapitalbasis der Schaeffler AG zu stärken, um die Transformation der Schaeffler Gruppe weiter voranzutreiben und potenzielle Wachstumschancen nutzen zu können. Sollte es zu einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals kommen, wäre ein Ziel einer solchen Kapitalerhöhung auch, den Streubesitz der Schaeffler-Aktie zu erhöhen.



Eine kurze Telefonkonferenz mit CEO, CFO und IR-Team findet am 20. August von 11:00 bis 11:30 Uhr CEST statt.



Einwahlnummern:

DE: +49 (0) 69 2017 44 210

US: +1 877 4230 830

UK: +44 203 009 2470

FR: +33 170 709 502



PIN: 54814944#



Die Audiowiedergabe wird kurz nach dem Anruf auf der Website verfügbar sein.





Ansprechpartner: Renata Casaro,

Leiterin Investor Relations,

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82-4440,

E-Mail: ir@schaeffler.com

