FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RHKU XFRA US76240P1049 RHOEN-KLINIK.UNSP.ADR 1/2 0,080 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0,037 EUR

