The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 4SA1 XFRA DE000A1Z2G97 SALZGITTER FIN. 15/22ZOCV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UGK4 DZ BANK IS.A922 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2197064483 OESTERREICH 20/20 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161U07 IKB DT.IND.BK. 15/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA US49446RAL33 KIMCO REALTY 14/21 BD02 BON USD N

CA 3STB XFRA CA15671G5068 CEQUENCE ENERGY LTD EQ00 EQU EUR N

CA H2SJ XFRA LU0294540942 H+A UNTERN.FDS EUR. B FD00 EQU EUR N

CA HLXQ XFRA LU0395356370 H+A UNTERN.FDS EUR. A FD00 EQU EUR N

