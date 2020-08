The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 8890 XFRA CA135087L369 CANADA 20/22 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A12UE22 IKB DT.IND.BK.MTN 15/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A3E4548 BIOFRONTERA WLD.20/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0DC6 DZ BANK IS.A1472 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2WA5 LB.HESS.THR.CARRARA08E/20 BD00 BON EUR NCA 1SE0 XFRA NO0010886922 BULK INR 20/23 FLR BD00 BON NOK NCA XFRA US260543DC49 DOW CHEM. 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US260543DD22 DOW CHEMICALL 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA US37045XCZ78 GM FINANCIAL 20/23 BD00 BON USD NCA XFRA US37045XDA19 GM FINANCIAL 20/27 BD01 BON USD NCA ALD0 XFRA US438516CC86 HONEYW. INTL 20/22 BD01 BON USD NCA IC20 XFRA US45866FAM68 INTERC.EXCH. 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US45866FAN42 INTERC.EXCH. 20/32 BD01 BON USD NCA XFRA US45866FAP99 INTERC.EXCH. 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US45866FAQ72 INTERC.EXCH. 20/60 BD01 BON USD NCA XFRA US45866FAR55 INTERC.EXCH. 20/23 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US500769JG03 KRED.F.WIED.V.20/2030 DL BD02 BON USD NCA XFRA US776743AL02 ROPER TECHN. 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US776743AM84 ROPER TECHN. 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US776743AN67 ROPER TECHN. 20/27 BD02 BON USD NCA OGF XFRA CA68621J1049 ORGANTO FOODS INC. EQ00 EQU EUR NCA RZX0 XFRA CA89557L3011 TRI ORIGIN EXPLORATION EQ00 EQU EUR NCA LO24 XFRA DE000LTT2470 LOTTO24 AG NA O.N. KONV. EQ00 EQU EUR YCA OX1 XFRA GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001 EQ00 EQU EUR N