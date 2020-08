FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5H8 XFRA GB0002670437 DEVRO PLC LS-,10 0.070 EUR44U XFRA US2036121067 COMMUNITY BKERS TR.DL-,01 0.042 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.022 EUR7MP XFRA GB00BKFB1C65 M+G LS -,05 0.066 EURRO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.043 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.056 EURT3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STD.LIFE AB.LS-,139682539 0.081 EURDYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.109 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFIE.-E ST HY CB IU EOI 0.023 EURIM4 XFRA LU0607203980 IMC S.A. 0.180 EUR1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.015 EURP55 XFRA IL0011284465 PLUS500 LTD. LS -,01 0.798 EUR